Gianni Morandi nella serie Imma Tataranni 3 – Sostituto Procuratore: cosa farà nella fiction di Rai1 A Matera sono in corso le riprese della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Sul set, anche Gianni Morandi.

A cura di Daniela Seclì

Mentre Rai1 ripropone le repliche della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, a Matera sono in corso le riprese della terza stagione della fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. Nelle nuove puntate ci sarà una gradita sorpresa: Gianni Morandi avrà il ruolo di guest star.

Gianni Morandi a Matera sul set di Imma Tataranni 3

La Gazzetta del Mezzogiorno ha intervistato Gianni Morandi nel corso della sua permanenza a Matera. L'artista, reduce dalla conduzione del Festival di Sanremo 2023 con Amadeus, ha avuto parole bellissime per la città: "È proprio vero, Matera è bella e fascinosa e la sua gente è accogliente e ospitale. In questi giorni ho visto posti incantevoli e diciamolo pure: i suoi luoghi, la sua luce, i profumi, i colori la rendono magnifica. E poi ci sono i piacevoli ristorantini, alberghi curati nei dettagli, vicoli antichi, strade piccole e lunghe come le feritoie dei castelli e quelle larghe e bianche come Gerusalemme. Sono state giornate belle anche se noi lavoravamo".

Cosa farà Morandi nella terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

A giudicare dalle prime notizie trapelate, anche grazie a TGR Basilicata, Gianni Morandi – nella terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 – interpreterà se stesso. Alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'artista ha svelato: "Ho girato una specie di cameo con Vanessa Scalera (l'attrice che interpreta Imma Tataranni, ndr). È una cosa che andrà in onda molto più avanti". Così, Morandi – che in passato ha coltivato anche una carriera di attore – torna alla fiction, sebbene a quanto pare per una sola puntata. Dal 2017 al 2019, Gianni Morandi è stato protagonista della serie televisiva di Canale5 L'isola di Pietro, dove interpretava il pediatra Pietro Sereni.