Uno sbirro in Appennino al via stasera: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1 con Claudio Bisio

Al via stasera su Rai1 la serie tv in quattro puntate Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e Chiara Celotto nel ruolo di Amaranta Palomba. L’appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.

Da stasera, giovedì 9 aprile, in onda su Rai1 Uno sbirro in Appennino, la nuova fiction con Claudio Bisio. La serie in quattro puntate è diretta da Renato De Maria. Bisio interpreta il commissario Vasco Benassi, costretto a tornare nel suo paese d'origine, Muntagò. Si tratta di un paese immaginario. La location principale della serie è Castiglione dei Pepoli. Nel cast anche Valentina Lodovini nel ruolo di Nicole Poli e Chiara Celotto nel ruolo di Amaranta Palomba. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.

Le anticipazioni della prima puntata del 9 aprile

Nel primo episodio, intitolato Delitto o pregiudizio?, conosciamo il commissario Vasco Benassi che deve fare i conti con la decisione – per lui ingiusta – di essere trasferito a Montagò. Nel suo paese d'origine ritrova tutte le persone che facevano parte del suo passato. Poco dopo il suo arrivo, si verifica anche un omicidio. Un anziano viene trovato morto in casa. Principale sospettata, la sua badante. Benassi si riavvicina anche alla sua ex Nicole Poli, sindaca di Bologna, che gli chiede aiuto per una vicenda che riguarda il figlio detto Il Magico. Nel secondo episodio, intitolato I segreti del pozzo, la giovane poliziotta Amaranta arresta il figlio di Nicole dopo avere scoperto dei traffici illeciti a lui legati. Questo esito porta a una rottura tra Benassi e Nicole.

La trama della fiction Uno sbirro in Appennino

Il commissario Vasco Benassi torna nel suo paese natale, Muntagò. L'uomo è stato punito dopo avere commesso un errore sul lavoro. Nel suo paese ritrova la cugina Gaetana, ispettrice, il marito di lei Bruno, l'amico Fosco, la ex Nicole e altre vecchie conoscenze. E poi c'è la giovane poliziotta Amaranta, di cui i giovani Macchio e il Magico si innamorano. Benassi, invece, dopo un'iniziale fastidio nei confronti della donna, deciderà di insegnarle tutto quello che sa perché nota in lei la stessa determinazione nelle indagini.

Il cast: attori e personaggi

Claudio Bisio interpreta Vasco Benassi;

Valentina Lodovini interpreta Nicole Poli;

Chiara Celotto interpreta Amaranta Palomba;

Elisa D'Eusanio interpreta Gaetana; Michele Savoia interpreta Fosco; Ivan Zerbinati interpreta Bruno; Lorenzo Minutillo interpreta Il Magico; Jacopo Dei interpreta Macchio; Selvaggia Quattrini interpreta la dott.ssa Severi; Stefano Abbati interpreta Sergio Musiani; Antonio Gerardi interpreta Sallustio.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e streaming

La serie Uno sbirro in Appennino è composta da quattro puntate che andranno in onda il giovedì in prima serata su Rai1. La fiction è disponibile anche in streaming e in replica sulla piattaforma RaiPlay. La programmazione completa:

Prima puntata in onda giovedì 9 aprile;

Seconda puntata in onda giovedì 16 aprile;

Terza puntata in onda giovedì 23 aprile;

Quarta puntata in onda giovedì 30 aprile.

Dove è stata girata la serie di Rai1

La serie è ambientata nel paese immaginario di Muntagò che rappresenta l'intero Appennino, attingendo alla sua cultura, alle sue tradizioni e agli scenari incantevoli. La location prescelta per ricreare Muntagò è Castiglione dei Pepoli. Ma alcune scene della fiction sono state girate anche al lago del Brasimone e a Castel di Casio, Suviana, Borgo La Scola a Grizzana Morandi e Bologna.