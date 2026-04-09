Uno sbirro in Appennino, la trama della seconda puntata 16 aprile: Vasco Benassi non crede a un suicidio

Uno sbirro in Appennino torna in TV giovedì 16 aprile. Le anticipazioni della seconda puntata della fiction con Claudio Bisio nei panni del commissario Benassi. Gli spettatori assisteranno al terzo e al quarto episodio intitolati rispettivamente Il caso degli spiriti e Ad opera di ignoti. Vasco è in una fase di stallo, sia nella vita sentimentale che in quella lavorativa. Il presunto suicidio di un muratore, gli permette di sbloccare la situazione. Inoltre, Gaetana farà un'amara scoperta su suo figlio.

La trama e il cast della seconda puntata

Nella seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, Vasco Benassi interpretato da Claudio Bisio indaga sulla misteriosa morte di Gianni Cantelli. L'uomo era molto amato a Muntagò. In qualità di muratore, aveva lavorato presso molte famiglie del paese. Il modo in cui viene ritrovato il corpo lascia pensare che per qualche misterioso motivo si sia tolto la vita. Gianni, infatti, si è impiccato nel campanile. Benassi, tuttavia, è in un momento di stallo. Il rapporto con Nicole, interpretata da Valentina Lodovini, è sempre più conflittuale. E nel lavoro sembra non emergere alcun caso da risolvere. Per questo si convince che la morte del muratore non sia dovuta a un gesto volontario, ma che qualcuno lo abbia ucciso. Decide di indagare. Le cose si complicano anche per Gaetana, interpretata da Elisa D'Eusanio, che fa un'amara scoperta su suo figlio.

Benassi e Amaranta indagano su un intricato caso di omicidio

Gaetana scopre che Macchio, interpretato da Jacopo Dei, ha aiutato il Magico interpretato da Lorenzo Minutillo, a innaffiare la piantagione di marijuana. Nel quarto episodio, un nuovo caso di omicidio per Benassi. La vittima sembra essere legata a un traffico di preziose statuette etrusche. Benassi, con l'aiuto della poliziotta Amaranta interpretata da Chiara Celotto, passa in rassegna i sospettati dal cocainomane Scintilla al carrozziere del paese, Manetta.

Quante puntate sono e quando finisce

La serie Uno sbirro in Appennino è composta da quattro puntate che vanno in onda ogni giovedì in prima serata. Precisamente alle ore 21:30 su Rai1. La programmazione si protrarrà dal 9 aprile a fine mese. La puntata finale, nel momento in cui scriviamo, è prevista per giovedì 30 aprile. Ricordiamo che in ogni puntata sono previsti due episodi con altrettanti casi da risolvere per il commissario Benassi.