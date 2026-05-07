Il finale di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, la trama della puntata del 14 maggio

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borghese in onda giovedì 14 maggio. Nel finale della fiction con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, l’amore tra Giovanni Buonvino e Veronica Viganò si scontrerà con un terribile colpo di scena.

La trama del finale di Buonvino – Misteri a Villa Borghese in onda giovedì 14 maggio su Rai1. Nell'ultima puntata, intitolata C'è un cadavere al Bioparco, rivedremo Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. Buonvino indagherà su un cadavere ritrovato nudo e senza testa. Inoltre, il protagonista capirà di essere inequivocabilmente innamorato di Veronica Viganò. Anche quest'ultima ammetterà i suoi sentimenti e volterà pagina dopo la morte del marito. Buonvino e Viganò saranno pronti a ufficializzare la loro relazione, quando un colpo di scena genererà il caos. L'appuntamento con Buonvino – Misteri a Villa Borghese è alle ore 21:30 su Rai1.

Anticipazioni della seconda e ultima puntata

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Buonvino e Veronica Viganò attraversano un momento di confusione. Non sanno se quanto c'è tra loro sia una profonda amicizia o un sentimento che va oltre. Per questo, in preda all'imbarazzo, decidono di evitarsi. Le cose si complicano quando scoppia un nuovo caso. Viene ritrovato un cadavere al Bioparco. In particolare il ritrovamento avviene nella teca dell'anaconda. Il corpo è senza testa e nudo.

Veronica e Giovanni innamorati poi il terribile colpo di scena

Sin da subito, il caso appare complesso da risolvere. Buonvino, per prima cosa, indaga sull'identità della vittima. Una volta scoperto di chi si tratta, le indagini si spostano sui dipendenti del Bioparco, in particolare su coloro che avevano un conto in sospeso con la persona assassinata. Veronica Viganò si sente pronta a voltare pagina dopo il lungo lutto vissuto per la tragica morte del marito avvenuta alcuni anni prima. Anche Buonvino è ormai consapevole dell'amore che prova per Veronica. I due decidono di ufficializzare la loro relazione, informando i colleghi, ma un terribile colpo di scena genera il caos.

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Il cast completo della puntata finale

Giorgio Marchesi interpreta Giovanni Buonvino;

Serena Iansiti interpreta Veronica Viganò;

Francesco Colella interpreta Pierluigi Portanova;

Matteo Olivetti interpreta Daniele Cecconi;

Daniela Scattolin interpreta Ginevra Robotti;

Ivan Zerbinati interpreta Gozzi;

Alberto Gimignani interpreta Musiello;

Fabrizio Parenti interpreta Frascoli;

Guglielmo Favilla interpreta Cometti.

Silvia Salvatori interpreta Ilaria Forchesato; Francesca Giovannetti interpreta Barbara Carrera; Gianni D'Addario interpreta Giacomo Onor; Elisabetta Anella interpreta Mara; Fulvio Calderoni interpreta Cesare; Alessandro Cecere nei panni di un uomo al circolo; Salvatore Costa nei panni del Direttore sanitario; Vincenzo Di Rosa nei panni del Veterinario Roveta; Marcella Faraci nei panni di Donna Quadraro; Ermanno Nastri nei panni di Ivano; Valerio Orsini nei panni di un ragazzo al bar; Eugenio Papalia nei panni di Dianti; Daniele Profeta nei panni del Direttore dell'hotel; Fatima Rosati nei panni di Lucia Portanova.

Quando va in onda la seconda puntata della serie

L'ultima puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borghese va in onda giovedì 14 maggio. Con l'episodio intitolato C'è un cadavere al Bioparco si conclude la miniserie con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti. È possibile assistere all'episodio finale in diretta TV, alle ore 21:30 su Rai1. La puntata sarà disponibile anche in streaming e in replica su RaiPlay.