Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: trama, cast e puntate della fiction di Rai1

Arriva in prima serata su Rai1 da domenica 12 aprile, la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, diretta Vincenzo Pirozzi, una co-produzione Rai Fiction e Rodeo Drive. Protagonisti sono Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Erasmo Genzini con la partecipazione di Sebastiano Somma. Roberta Valente, il personaggio nato da un'idea di Alessia Palumbo, ha un carattere spigoloso, ma è il frutto di un grande dolore vissuto da bambina e che la porta ad avere una costante ansia di controllo. Dopo anni torna a Sorrento, dove è nata e cresciuta e dove vive il suo fidanzato, la trama della fiction alterna casi tipici di un notaio, a questioni private. L'appuntamento è alle 21:30, domenica sera, su Rai1.

La trama di Roberta Valente – Notaio in Sorrento

Roberta Valente è una giovane donna in carriera, dedita al suo lavoro di notaio, sempre attenta e ordinata in tutto ciò che fa. Questa sua mania del controllo nasce da una ferita che ancora non si è rimarginata da quando aveva appena 5 anni e ha perso i suoi genitori. Da quel momento, un po' per difendersi, cerca di pianificare tutto ciò che può. Dopo aver vinto il concorso notarile, sceglie come sede Sorrento, dove è nata e cresciuta e dove vive Stefano, lo storico fidanzato che vorrebbe sposare. Nel tornare nella cittadina, Roberta incontrerà persone che a loro modo le cambieranno la vita: Leda, una raggiante cameriera di un bar, il suo ex fidanzato Vito. Non mancheranno casi interessanti nei quali la giovane notaia dovrà impegnarsi, che le metteranno nelle condizione di dover prendere decisioni anche scomode. Dal punto di vista personale, poi, da un lato c'è il futuro che la chiama, dall'altro vorrebbe fare i conti col passato e con quei fantasmi che ancora non ha affrontato.

Il cast: attori e personaggi

Una serie corale che ha come protagonisti due giovani talenti dello spettacolo italiano, accompagnati da altri volti assai noti della fiction che in questi anni hanno popolato la prima serata di Rai1 e non solo. Di seguito, quindi, gli attori e i personaggi da loro interpretati nella nuova serie:

Roberta – Maria Vera Ratti

Stefano – Alessio Lapice

Leda – Flavia Gatti

Vito – Erasmo Genzini

Osvaldo – Adriano Pantaleo

Gina – Teresa Del Vecchio

Notaio Carrano – Enzo Casertano

Gianni – Gianni Parisi

Irene – Susy Del Giudice

Zia Adele – Rosaria De Cicco

Zia Nadia – Margherita Di Rauso

Mimmo – Biagio Musella

Attilio – Giuseppe D’Ambrosio

Fefè – Davide Schiavo

Lucia – Adriana Savarese

Enrico – Fabrizio Serpico

Pasquale – Antonio Cossia

Assunta – Ivana Maione

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La prima stagione della fiction tv si compone di quattro puntate, da due episodi ciascuna, che andranno in onda per quattro prime serate la domenica sera, a partire dal 12 aprile. Qualora non fosse possibile vederle in diretta, sono disponibili sulla piattaforma streaming della Rai, ovvero RaiPlay.

Dove è stata girata Roberta Valente – Notaio in Sorrento

La serie è stata girata completamente a Sorrento, sullo sfondo di terrazze panoramiche, la piazza principale della cittadina, il suo centro storico. Come racconta anche il regista Vincenzo Pirozzi: "Sorrento è un elemento fondamentale di questa storia. La città non è solo una cartolina, ma un vero e proprio personaggio che, con la sua luce calda e i colori vivaci, fa da contrappunto alla rigidità interiore della protagonista, creando un contrasto visivo tra l'ordine che lei cerca di imporsi e la vitalità imprevedibile del mondo che la circonda".