Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%)

Domenica 26 aprile, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1 e Racconto di una notte su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di domenica 26 aprile.

La sfida degli ascolti TV tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

In prima serata, Rai1 ha proposto Roberta Valente Notaio in Sorrento, la fiction con protagonista una giovane notaia alle prese con i casi più intricati della costiera sorrentina. Il quinto episodio della prima stagione, intitolato "La macchina del tempo", è stato seguito da 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Stravince la serata di Rai1.

Su Canale5 appuntamento con Racconto di una notte, la fiction turca giunta al sesto episodio della prima stagione. La serie si ferma a 1.547.000 spettatori con il 11.1% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Domenica 26 aprile, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.446.000 spettatori con il 24% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.146.000 spettatori pari al 22.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso N.C.I.S., il telefilm poliziesco con il diciannovesimo episodio della sesta stagione, intitolato "Verità inconfessabili". Il programma ha interessato 540.000 spettatori pari al 3% di share. Rai3 ha trasmesso Report, il programma di giornalismo investigativo condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata ha interessato 1.588.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Sul Nove in onda Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, che è stato seguito da 1.506.000 spettatori con il 8.8% di share. Italia1 ha trasmesso Zelig On, lo show condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello, che ha interessato 916.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, che ha registrato 681.000 spettatori con il 5.6% di share.

Tv8 ha proposto Foodish, il programma di cucina condotto da Joe Bastianich, che è stato seguito da 204.000 spettatori con il 1.3% di share. Su La7, Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare, ha interessato 465.000 spettatori con il 2.7% di share.