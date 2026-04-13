Ascolti tv ieri 12 aprile, ha vinto Roberta Valente – Notaio in Sorrento (21.6%) Racconto di una notte al 13.3%

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Gli ascolti TV di ieri domenica 12 aprile. Il palinsesto ha offerto fiction, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Canale5 ha proposto la fiction turca Racconto di una notte. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel.

Rai1 vince la sfida della prima serata

La sfida tra Roberta Valente – Notaio in Sorrento e Racconto di una notte. Nella prima serata di domenica 12 aprile, Rai1 ha trasmesso la prima puntata della nuova fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. Gli spettatori hanno avuto modo di assistere ai primi due episodi. La fiction si è attestata come programma più visto con 3.483.000 spettatori pari al 21.6% di share. Anche su Canale5 spazio a una novità. Mediaset ha proposto Racconto di una notte, ma la soap turca si è fermata a 1.791.000 spettatori con il 13.3% di share.

Stefano De Martino batte Gerry Scotti

Chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, la consueta sfida tra il gioco dei pacchi e il quiz. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Nadia dal Trentino-Alto Adige, che ha vinto 50mila euro. Rai1 si è aggiudicato anche questa fascia con 4.939.000 spettatori e il 24.9% di share. Su Canale5 spazio alle frasi da comporre de La ruota della fortuna. Il programma ha registrato ottimi ascolti, ma lievemente più bassi della concorrenza: 4.655.000 spettatori pari al 23.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

La programmazione delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie N.C.I.S., che ha interessato 659.000 spettatori con il 3.5% di share. Rai3 ha proposto Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha registrato 1.772.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia1 spazio alla comicità di Zelig On. La trasmissione ha raccolto 826.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rete4 l'approfondimento di Fuori dal coro, che ha interessato 698.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Tv8 in onda Foodish che si è fermato a 205.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Nove, il meglio di Che tempo che fa è stato seguito da 313.000 spettatori con il 2.6% di share.