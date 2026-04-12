Racconto di una notte, stasera la nuova serie turca di Canale 5: trama, cast e quante puntate sono

Racconto di una notte debutta il 12 aprile su Canale 5 dalle 21.20: trama, cast, protagonisti e tutto sul fenomeno delle dizi turche che ha trasformato il palinsesto Mediaset.

Dal 12 aprile, Canale 5 lancia in prima serata la sua nuova scommessa turca: Racconto di una notte, titolo italiano di Bir Gece Masalı. Una dizi che mescola thriller, vendetta e melodramma sentimentale, con due protagonisti già noti al pubblico italiano e una storia costruita per tenere incollati allo schermo.

La trama di Racconto di una notte

Mahir Yilmaz è un ispettore del dipartimento Crimine Organizzato. Dopo vent'anni di assenza, torna nella città in cui è cresciuto con un obiettivo preciso: capire chi ha ucciso suo padre e chiudere i conti col passato. Non è nostalgia, è missione.

Il problema è che i piani si complicano quasi subito. Mahir si innamora di Canfeza Kilimci, e il sentimento è autentico, travolgente, difficile da arginare. Ma Canfeza è la figlia di Kürşat Kilimci, il potente uomo d'affari che potrebbe essere direttamente coinvolto nell'omicidio del padre di Mahir. Vendetta e amore si trovano così in rotta di collisione, in un conflitto emotivo che promette colpi di scena e scelte senza uscite comode.

La storia, nata come indagine sul passato, si trasforma progressivamente in un confronto con la propria identità: chi siamo davvero quando il rancore si scontra con il desiderio?

Il cast con Burak Deniz di Another Love

Il volto di Mahir è quello di Burak Deniz, attore turco già apprezzato in Italia grazie ad Another Love e Interrupted – L'amore incompiuto. Nato a Istanbul nel 1991, ha studiato storia dell'arte prima di approdare alla recitazione, esordendo nel 2011 e costruendo una carriera fatta di personaggi complessi, spesso tormentati. Racconto di una notte rappresenta la sua terza collaborazione con il gruppo Mediaset, segno di una fiducia crescente. In questo ruolo cambia registro rispetto alle prove romantiche precedenti: qui c'è un uomo con un peso specifico, una ferita aperta, una determinazione che non lascia spazio alla leggerezza.

Canfeza è invece Su Burcu Yazgı Coşkun, che il pubblico di Canale 5 ha già visto in La forza di una donna nel ruolo di Nisan. Anche stavolta il suo personaggio si trova al centro di dinamiche familiari complesse, ma con conseguenze che riguardano direttamente chi ama.

Il cast si completa con:

Gürkan Uygun nei panni di Kürşat Kilimci, il padre di Canfeza, imprenditore potente con molto da nascondere

Mesut Akusta è Raşit Kara, lo zio spirituale di Mahir

Selim Allame interpreta Eren Vurdem, un clandestino di Adana che gestisce i suoi affari a Istanbul e che Kürşat vorrebbe far sposare con Canfeza

Irem Altug è la zia di Sila, la piccola sposa di casa Yilmaz

Ecem Calhan dà vita a Sila Haroglu, originaria di Urfa, legata sentimentalmente a Kemal, il cugino di Mahir

Caner Şahin, già nel cast di Tradimento nei panni di Tolga

Quando va in onda e dove vederla

Racconto di una notte debutta domenica 12 aprile in prima serata su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva per l'Italia. La serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.