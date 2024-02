Sabrina Ferilli si prepara a Sanremo 2024 nel salone di fiducia: l’hair look è color caramello Sabrina Ferilli cambia colore di capelli in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Come nel 2022, quando è stata co-conduttrice all’Ariston, l’attrice ha scelto il suo salone di fiducia per un nuovo hair style. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il cambio look di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli sarà una delle ospiti del Festival di Sanremo 2024. L'attrice romana ha deciso di cambiare hair look in vista del suo ritorno all'Ariston, a due anni di distanza dall'ultima partecipazione, quando era stata scelta come co-conduttrice. La diva prenderà parte alla terza serata della kermesse, giovedì 8 febbraio. Per prepararsi al meglio, Ferilli cambia stile schiarendo i capelli.

Il nuovo hair look di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate del nostro Paese. La diva romana, conosciuta anche per i suoi folti capelli corvini, ha deciso di cambiare colore di capelli: una ventata di novità in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. In vista della serata di giovedì, Sabrina Ferilli ha scelto un salone di Prati per abbandonare il color corvino e andare su un castano con sfumature caramello. Ai suoi lunghi capelli è stato dato un effetto mosso, grazie alle tante onde che scendono giù fino al seno. Non resta che aspettare giovedì per capire quale abito l'attrice abbinerà ai capelli schiariti.

Sabrina Ferilli nel suo salone di fiducia

Chi è l'hair stylist di Sabrina Ferilli

Anche per l'edizione 2022 del Festival aveva scelto di cambiare hair look, optando per delle sfumature caramello. Ieri come oggi, Ferilli si rivolge alla sua hair stylist di fiducia, Alessia Solidani, parrucchiera di altre star come Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Solidani, apparsa anche nel documentario Unica al fianco proprio di Blasi, è un'imprenditrice romana, proprietaria di numerosi saloni di bellezza nella Capitale. Con la conduttrice romana, l'hairstylist collabora da più di vent'anni, tanto che il rapporto da semplice relazione professionale, si è trasformato in un'amicizia che dura ormai da vent'anni. Insomma, a Solidani non manca l'esperienza nel gestire le acconciature per i palchi importanti.