La svolta sexy di Alessandra Amoroso, nella terza serata di Sanremo abito trasparente e maxi spacco Look total black per Alessandra Amoroso nella terza serata di Sanremo, in cui si è nuovamente esibita sulle note di "Fino a qui".

A cura di Giusy Dente

Quando ha capito di avere la canzone giusta, Alessandra Amoroso ha capito che era il momento giusto per Sanremo. Nonostante la sua lunga carriera, infatti, non aveva mai partecipato alla gara canora. La 74esima edizione della kermesse segna il suo debutto con la canzone Fino a qui, una ballad di base autobiografica che parla delle difficoltà della vita, dell'importanza di rialzarsi e andare sempre avanti. Lei è reduce da un anno complesso, da cui è uscita più sicura di sé e più forte. Ha segnato il cambiamento non solo in musica, ma anche un restyling. All'Ariston è arrivata con un nuovo taglio di capelli e look più sexy.

Alessandra Amoroso debutta a Sanremo

Le parole possono ferire e Alessandra Amoroso lo sa bene. Nella conferenza stampa prima del debutto all'Ariston ha letto alcuni messaggi ricevuti dagli haters in questi mesi, parole durissime, cariche di odio. Per molto tempo ha sofferto per questi attacchi, dovuti a un episodio in particolare: il rifiuto di firmare un autografo a un fan. Ha aperto il suo cuore dicendo: "Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni non mi ero mai trovata a dover affrontare. Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente". Ne è però uscita più forte di prima e ha anche deciso di fare il grande passo partecipando a Sanremo.

Alessandra Amoroso in total black

Alessandra Amorso ha scelto il nero come filo conduttore dei suoi outfit, fino a questo momento. Nella prima serata ha debuttato con un look firmato Monot Custom: outfit da vera diva con tanto di guanti lunghi. Nella seconda serata ha cambiato leggermente stile, optando per un due pezzi tempestato di paillettes composto da crop top e gonna lunga a sirena (look "copiato" a Taylor Swift). Per la terza serata ha osato di più, sfoggiando con grande sicurezza un vestito lungo con maxi spacco, gonna semitrasparente e dettagli cut out sui fianchi nudi. Lo ha abbinato a un paio di sandali neri e lasciando parzialmente in vista il tatuaggio sul polpaccio sinistra.