Alessandra Amoroso a Sanremo "ruba" il look con paillettes a Taylor Swift Alessandra Amoroso ha portato sul palco dell'Ariston uno splendido abito nero cropped. Lo stesso vestito era già stato indossato un anno fa da Taylor Swift: che si tratti di un omaggio alla cantante statunitense?

A cura di Arianna Colzi

Alessandra Amoroso e Taylor Swift

Alessandra Amoroso è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2024. La cantante salentina ha sfoggiato outfit total black, non solo perché il nero, si sa, è sempre simbolo d'eleganza, ma anche per motivazioni legate al Fantasanremo. Amoroso è tornata sul palco dell'Ariston per presentare Tuta Gold di Mahmood (si esibirà con il suo brano Fino a qui nella terza serata del Festival) indossando un abito già scelto dalla regina del country pop internazionale: Taylor Swift.

Alessandra Amoroso, il vestito è un tributo a Taylor Swift

Per presentare l'esibizione di Mahmood sul palco dell'Ariston, Alessandra Amoroso è tornata, come per la prima serata, a indossare un look total black. Il set due pezzi che dava vita al vestito custom made era firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi: un top a maniche lunghe nero e una gonna a sirena con strascico, impreziosita da paillettes nere. I fan, però, hanno subito intuito che quell'abito aveva già popolato il web, poco meno di un anno fa.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024

Infatti, nell'edizione 2023 dei Grammy Awards, la cantante statunitense Taylor Swift aveva scelto lo stesso abito, disegnato per lei sulle tonalità del blu notte, perfettamente en pendant con i suoi occhi azzurri. In realtà, il modello è davvero simile ma, essendo due custom made, non si può dire che sia lo stesso modello. Alessandra Amoroso, infatti, indossa un vestito tempestato di paillettes mentre Taylor Swift aveva dei dettagli luminosi che si dipanavano a forma di vertice sulla gonna e sul top. A vista d'occhio, però, l'impressione è quella di due abiti identici.

Taylor Swift in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Alessandra Amoroso omaggia Taylor Swift

A quanto pare l'ispirazione a Taylor Swift non è stata solo un'impressione dei fan, ma la stessa Alessandra Amoroso l'ha confermata in un suo post Instagram dove è stata immortalata con l'abito nero. La cantante salentina, infatti, ha scritto come descrizione della foto: "In my Sanremo Era", in riferimento alle "ere" che corrispondono a ogni album di Taylor Swift, che per ognuno di questi dà vita a una precisa estetica e narrazione. Proprio da qui, nasce il suo The Eras Tour, che sta abbattendo record su record in tutto il mondo.