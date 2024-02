Perché Teresa Mannino non ha voluto dire chi è il suo stilista: “Non posso dire il suo nome” Teresa Mannino, co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2024, ha scherzato sul suo outfit una volta arrivata sul palco dell’Ariston: “Ringrazio il mio sitlista, ma non posso dire il suo nome”. Ecco perché l’attrice non l’ha nominato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Teresa Mannino è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2024, al fianco di Amadeus. L'attrice e comica è arrivata sul palco dell'Ariston scendendo dalle scalinate, accompagnata da una sigla apposta per lei, poi subito ha scherzato con il conduttore: "Tutta l'Italia che guarda Sanremo e cosa vede? Noi. A Sanremo più nasi che fiori".

"Ringrazio il mio stilista, ma non dico chi è"

La co-conduttrice ha poi parlato del suo outfit, scherzandoci su: indossa un completo bianco, con ampie maniche ricoperte di piume. "Non ho ucciso nessun uccello", dice. Poi ha aggiunto: "Ringrazio il mio stilista, ma non dico chi è". Il motivo per cui Teresa Mannino non ha detto espressamente il nome del suo stilista è legato alla recente polemica che ha coinvolto John Travolta. La star di Hollywood, nella serata di ieri, si è presentata sul palco dell'Ariston con delle scarpe U Power, mostrando quindi il marchio e scatenando un dibattito durante la conferenza stampa di questa mattina. Durante la diretta, Amadeus aveva anche citato il claim del brand (Don't worry, be happy). "L'ho detto senza pensarci. Se era in copione? Il copione me lo scrivo io con gli autori e lo cambio all'occorrenza ma non c'era nel copione", ha ribadito questa mattina a tal proposito.

Chi è lo stilista di Teresa Mannino

L'outfit di Mannino è firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Ironizzando, la conduttrice ha detto ad Amadeus: "Questo vestito è splendido. È lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e Teresa Mannino. Ha iniziato con Witney Houston e ha finito con me". Poi ha aggiunto: "Questo vestito ce l'ha uguale J-Lo, ma lei ci va a fare la spesa. Se vado dal macellaio vestita così mi spenna e mi butta nel banco frigo".