Chi è lo stilista di Teresa Mannino a Sanremo: "Jennifer Lopez con questo vestito ci fa la spesa" È Teresa Mannino la co-conduttrice scelta da Amadeus per la terza serata di Sanremo 2024. Ha debuttato all'Ariston in total white.

A cura di Giusy Dente

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Come di tradizione, Amadeus ha scelto cinque diverse spalle nella conduzione del Festival di Sanremo 2024. Debutto in grande stile col vincitore della precedente edizione: Marco Mengoni è stato il co conduttore della prima serata. Il giorno seguente è stata la volta di Giorgia, che ha regalato grandi emozioni con la sua voce unica. Oggi tocca a Teresa Mannino salire sul palco dell'Ariston e a lei faranno poi seguito Lorella Cuccarini e Fiorello. Ecco gli outfit scelti per questa occasione così importante.

Teresa Mannino debutta a Sanremo con gli occhiali

Attrice, conduttrice, autrice: Teresa Mannino è riuscita nella sua carriera a declinare la vena comica in tanti modi diversi, affermandosi come uno dei volti più amati del panorama italiano. Da Zelig in poi, l'abbiamo vista affrontare in particolare il tema del rapporto uomo-donna, la complessità del mondo femminile, le difficoltà da siciliana trapiantata al Nord. Queste le specialità dei suoi monologhi satirici, che dunque prendono spunto da esperienze autobiografiche, in cui tra l'altro è facile riconoscersi. Già stamane in conferenza stampa non si è smentita, dimostrando nuovamente di avere sempre la battuta pronta e di sapersela cavare in ogni situazione (compresa la spinosa questione del giorno ossia il caso John Travolta). Ha trasformato la conferenza stampa in uno show, presentandosi davanti ai giornalisti con un paio di maxi occhiali da vista e un look firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Teresa Mannino all'Ariston in total white

"Uno spasso di donna. Il suo nome è una garanzia", così l'ha definita Amadeus. E a quel punto Teresa Mannino ha fatto il suo trionfale ingresso con un sorriso enorme stampato sul viso. Non ha rinunciato agli occhiali e ha optato per un elegante look nell'intramontabile total white, nuance che in questo Festival si è vista poco a vantaggio del dominante total black. La conduttrice ha scelto una blusa con ampie maniche impreziosite da piume e pantaloni svasati sul fondo.

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Immancabile la sua inconfondibile chioma riccia. Proprio sul suo outfit firmato Roberto Cavally by Fausto Puglisi si è soffermata all'inizio dello scambio di battute con Amadeus, ironizzando: "Questo vestito è splendido. È lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama e Teresa Mannino. Ha iniziato con Witney Houston e ha finito con me. Questo vestito ce l'ha uguale J-Lo, ma lei ci va a fare la spesa. Se vado dal macellaio vestita così mi spenna e mi butta nel banco frigo. Non ho ammazzato nessun uccello".