Giorgia veste da uomo a Sanremo 2024: apre la seconda serata col frac (ma con short e stivali) Giorgia è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la seconda serata di Sanremo 2024. Sul palcoscenico dell'Ariston non solo ha celebrato i 30 anni della sua E poi, ha anche incantato tutti con eleganza e stile: ecco tutti i look scelti per l'inedita esperienza al Festival.

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è partita ieri e già sembra essere una delle più seguite di tutti i tempi. Ieri si sono esibiti tutti i 30 Big in gara, hanno presentato i loro inediti e si sono sfidati a colpi di stile tra abiti scintillanti, look total black e dettagli iper sensuali, trasformando così il palcoscenico dell'Ariston in una vera e propria passerella. Amadeus continua a essere il mattatore dell'evento, non rinuncia alle "incursioni" di Fiorello e, come da tradizione, sceglie ogni giorno un co-conduttore diverso come "spalla". Ieri è stato il turno di Marco Mengoni, che tra completi di pelle e gonne ha dato prova di essere impeccabile anche nei panni di presentatore, mentre oggi tocca a Giorgia (che ne approfitta anche per celebrare i 30 anni di E poi): ecco tutti gli outfit scelti per la seconda serata sanremese.

Giorgia a Sanremo 2024 con il frac

Giorgia è ormai una "veterana" del Festival di Sanremo, ci ha partecipato per 4 volte ma sempre come Big in gara, incantando tutti con la sua voce. Oggi le cose sono cambiate: è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della seconda serata.

Giorgia col frac di Dior

Questa mattina ha fatto il suo debutto alla conferenza stampa con completo mannish e camicia bianca, ma è stato per l'arrivo all'Ariston che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Come dichiarato dalla stylist Valentina Davoli, tutto il suo armadio è firmato Dior ma, a differenza dei tradizionali outfit legati al femminismo firmati da Maria Grazia Chiuri, questa volta "sarà Giorgia stessa il messaggio". Per cantare sulle note di E poi ha puntato tutto sul classico frac ma rivisitato in chiave femminile.

Giorgia in Dior

Il completo con gli shorts celebra la femminilità di Giorgia

Per aprire la sua serata sanremese Giorgia ha abbinato una giacca frac nera con tanto di coda a panciotto, camicia e papillon, tutto a contrasto in bianco. Ai classici pantaloni, però, ha preferito dei micro shorts che hanno lasciato le gambe in vista. È stato proprio questo l'unico tocco "femminista" di Maria Grazia Chiuri, che ha così celebrato l'innata femminilità della cantante. Per completare il tutto ha optato per un paio di cuissardes neri col tacco medio, un rossetto rosso fuoco e un'acconciatura raccolta in stile vecchia Hollywood. Giorgia ha così ancora una volta dimostrato di essere un'icona fashion semplice ma allo stesso tempo super sofisticata che non lascia nulla al caso.

Giorgia col frac di Dior

L'abito con le frange di Giorgia a Sanremo

Per il secondo ingresso sanremese Giorgia ha cambiato drasticamente stile. Ha continuato a puntare sull'eleganza sofisticata di Dior ma questa volta con un lungo abito ispirato agli anni '20. Si tratta di un modello midi con maniche lunghe e girocollo, a fondo nude ma decorato all-over con delle frange di micro cristalli e paillettes in argento scintillante. Niente tacchi a spillo, ha preferito dei décolleté spuntati color bronzo con cinturino alla caviglia e tacco largo, abbinandoli a delle calze a rete nere (che però si intravedevano appena). Ha poi lasciato invariati make-up e acconciatura.

Giorgia in Dior