Giorgia icona di semplicità a Sanremo 2024 con camicia bianca e completo mannish Giorgia è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. La cantante romana affiancherà Amadeus e proporre alcune delle sue canzoni più famose sul.

A cura di Arianna Colzi

Giorgia

Dopo Marco Mengoni, che ha infiammato l'Ariston in qualità di co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024, tocca a Giorgia. La cantante romana affiancherà Amadeus nella seconda serata della kermesse. In conferenza stampa, durante la quale sono stati commentati gli ottimi risultati in termini di share del debutto della 74esima edizione, Giorgia ha sfoggiato un look sobrio con un completo mannish. C'è attesa anche per gli abiti che indosserà questa sera al teatro Ariston. La sua stylist, Valentina Davoli, ha raccontato a Fanpage.it che Giorgia sfoggerà abiti custom made Dior per questo appuntamento così speciale.

Giorgia con Amadeus

Giorgia in conferenza stampa a Sanremo in total black

Capelli lisci e completo per fare il suo debutto in riviera. Giorgia sceglie la semplicità per presentarsi in conferenza stampa e dare avvio alla sua avventura a Sanremo 2024. La cantante ha portato il suo stile neutro e sempre elegante, raccontando poi la sua emozione: "Abuserò di questa parola ma tornare qui per me è rendere conto al pubblico". Il look firmato da Maria Grazia Chiuri, designer di Dior, è composto da un blazer oversize e un paio di pantaloni abbinati a vita alta e con fondo ampio: entrambi in total black. Anche il gilet nero con tre bottoni centrali è un tocco mannish davvero super glamour. A completare l'outfit una semplice con una tradizionale camicia bianca.

Giorgia in Dior

Il total look Dior si è fatto notare in occasione della conferenza stampa, visto che Giorgia si è mossa tra le scrivanie dove sono seduti i giornalisti per il sorteggio dei cantanti. La co-conduttrice di stasera, infatti, ha aperto le biglie che contenevano i nomi dei cantanti che si esibiranno questa sera e quelle con i nomi dei loro colleghi che dovranno presentarli.

Giorgia in conferenza stampa