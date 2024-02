Sanremo 2024, la scaletta e a che ora inizia la seconda serata: cantanti, canzoni e ospiti del Festival in ordine di uscita

Al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 con di mercoledì 7 febbraio 2024. Questa sera si esibiranno 15 dei 30 cantanti. Amadeus sarà affiancato da Giorgia co-conduttrice della seconda serata. Gli ospiti di stasera sono Leo Gassmann, John Travolta e il cast di Mare Fuori.La scaletta della seconda serata di cantanti e ospiti in ordine di esibizione, le canzoni in gara a Sanremo 2024:

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Renga e Nek – Pazzo di te; Alfa – Vai; Dargen D'Amico – Onda alta; Il Volo – Capolavoro; Gazzelle – Tutto qui; Emma – Apnea; Mahmood – Tuta Gold; BigMama – La rabbia non ti basta; The Kolors – Un ragazzo una ragazza; Geolier – I p' me, tu p' te; Loredana Bertè – Pazza; Annalisa – Sinceramente; Irama – Tu no; Clara – Diamanti grezzi.

