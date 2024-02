Teresa Mannino show in conferenza stampa: “Alla fine Annalisa è incinta o no?” La cantante ha rubato la scena nel corso della terza puntata con battute sul mondo della tv e sul gossip più recente: “Ma è vero che Annalisa è incinta?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La conferenza stampa della terza puntata del Festival di Sanremo ha fatto capire che Teresa Mannino sarà la variabile impazzita della serata. La comica siciliana ha rubato la scena con la sua ironia pungente, simulando insofferenza durante la ‘cerimonia' dei bussolotti, il sorteggio per stabilire la presentazione tra i cantanti in gara. Quando è spuntato fuori il nome di Annalisa, la comica ha dichiarato con lucidità disarmante: "Ma alla fine, Annalisa è incinta o no?" lasciando scoppiare la sala in una risata sonora e fragorosa.

Il riferimento ad Annalisa

Il riferimento era ovviamente alla notizia di gossip che è girata nei primi due giorni del Festival sulla presunta gravidanza della cantante di Savona, smentita dalla stessa: "Incinta, io? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla". La cantante non ha fatto le scale durante la prima puntata del Festival e questo è stato interpretato come una possibilità di una presunta gravidanza: "Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice".

La battuta sul mondo dei social

Riguardo all'intervento di Teresa Mannino questa sera, l'artista ha dichiarato di volersi sentire completamente libera pur essendo consapevole che in Rai è difficile perché "molte cose non si possono dire".

A me piace molto il rapporto diretto col pubblico. A Sanremo hai un pubblico davanti. Avere un pubblico vero, che ha voglia di venirti a vedere, è fondamentale. Il fatto che qualcuno decida di comprarsi un biglietto e venire apposta a vedere me, significa che mi vuole tanto bene. Poi il mio non è un no assoluto alla televisione. Ci sono dei progetti possibili. Qua si può dire social o ti fanno la multa?