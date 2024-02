Annalisa non è incinta: “Non sono scesa dalla scala dell’Ariston perché l’anno scorso sono caduta” Annalisa smentisce l’indiscrezione secondo la quale avrebbe evitato le scale dell’Ariston durante la prima serata di Sanremo 2024 perché incinta: “Non sono scesa perché l’anno scorso sono caduta”. Ma lo scorso anno si esibì dal Suzuki Stage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Annalisa smentisce le indiscrezioni secondo le quali avrebbe evitato le scale dell’Ariston durante la prima serata di Sanremo 2024 (che l'ha vista classificarsi al terzo posto dietro Loredana Bertè e Angelina Mango) perché incinta. “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta”, ha riso l’interprete di Sinceramente, la canzone con la quale è in gara al Festival, commentando l’ultimo tormentone che la riguarda – questa volta non musicale – sulle pagine del Corriere della Sera.

Perché Annalisa non è scesa dalla scala dell’Ariston

“Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente!”, ha precisato l’artista, per poi svelare la ragione che sarebbe all’origine del pettegolezzo a proposito di una presunta gravidanza, “Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.

Annalisa nel 2023 non era all’Ariston ma al Suzuki Stage

Non è chiaro quale sia l’episodio al quale si riferisce Annalisa e se sia connesso all’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Lo scorso anno, infatti, la cantante non era in gara, né ha partecipato alla serata delle cover accompagnando un collega sul palco dell'Ariston. L’unica traccia di Annalisa a Sanremo durante il Festival è l’esibizione sul palco del Suzuki Stage in piazza Colombo. Un luogo vicino ma diverso dal teatro vero e proprio e dalla sua lunga scalinata, la stessa evitata ieri sera. Intanto, sui social, continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni e non è la prima volta che accade. Già in passato era stata ipotizzata una gravidanza dell'artista, anche in quel caso smentita dalla diretta interessata. Che in questa occasione è tornata a chiarire: "Quando accadrà, sarò io a dirlo".