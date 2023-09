Annalisa smentisce i rumors sulla gravidanza: “L’unico parto previsto è quello del mio disco” Annalisa smentisce la notizia della presunta gravidanza, trapelata in queste ore e lanciata dal settimanale Chi. La cantante ribadisce che non c’è alcun bebè in arrivo, solo il suo nuovo disco prossimo all’uscita.

A cura di Ilaria Costabile

Annalisa smentisce la notizia anticipata da Chi circa la sua presunta gravidanza. La cantante, dopo che nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui sarebbe stata in dolce attesa, ha pubblicato un post su X, rinnegando categoricamente l'indiscrezione lanciata dal settimanale.

Annalisa smentisce la notizia di Chi

"L'unico parto attualmente previsto è quello del mio disco" ha scritto la cantante, affermando quindi di non essere incinta come si vociferava anche sui social. La notizia anticipata da Chi, ma anche Dagospia aveva pubblicato anche alcune immagini provenienti da un video di una delle ultime esibizioni dell'estate, in cui faceva notare come potesse esserci un "pancino sospetto". Annalisa, infatti, si è esibita sul palco di RDS Summer Festival a Marina Di Pietrasanta e dal suo ouftit, abbastanza aderente, sembrava fosse particolarmente evidente una certa rotondità del ventre che, per molti stava a significare l'arrivo di un bebè. A quanto pare, niente di quanto spifferato dal noto settimanale pare corrispondere al vero e quindi la cantante ne approfitta per rilanciare l'uscita del suo nuovo album, dal titolo "E poi siamo finiti nel vortice" che vedrà la luce il prossimo 29 settembre.

Il matrimonio con il compagno Francesco Muglia

Dopo le nozze che si sono celebrate questa estate, lo scorso luglio, con Francesco Muglia, è chiaro che al primo allarme, con possibili morbidezze in evidenza, parta la notizia del pargolo in arrivo. Sebbene avere figli pare sia tra i progetti di entrambi, non è al momento una loro priorità, ma un qualcosa che arriverà magari in futuro. D'altra parte anche le nozze sono state segrete fin quando non sono emerse indiscrezioni in merito, dalle pubblicazioni in chiesa, fino alla conferma della doppia cerimonia, una più ristretta e una invece dedicata esclusivamente ai festeggiamenti.