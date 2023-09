Annalisa: “Incinta subito dopo il matrimonio? Visione all’antica, mi hanno chiamato tutti i parenti” “Un po’ mi ha ferita”, ammette Annalisa a proposito del gossip sulla gravidanza che l’ha coinvolta di recente. “Poteva succedere anni fa, potrebbe non succedere mai, ma è una cosa intima, non è stato il massimo ricevere decine di telefonate”.

A cura di Giulia Turco

Annalisa torna a parlare della presunta gravidanza, mai confermata e invece smentita a chiare lettere. Qualche settimana prima il gossip le aveva attribuito una dolce attesa, ma ben presto la cantante, fresca di matrimonio, aveva messo a tacere le voci con ironia. Ora, scherzi a parte, riflette su un tema che le è molto caro e sul quale pretende la massima delicatezza.

Lo sfogo di Annalisa dopo le voci sulla gravidanza

È in una recente intervista a Vanity Fair che Annalisa, in uscita con il suo ultimo album ‘E poi siamo finiti nel vortice’, racconta di essere rimasta ferita dalle voci insistenti sulla sua presunta gravidanza. “Un po’ mi ha ferita sì, ma soprattutto perché è lo specchio di un retaggio culturale che abbiamo, una certa visione all’antica per cui una si sposa e dopo un mese si aspettano tutti che sia incinta”, spiega la cantante. “Poteva succedere tanti anni fa, come potrebbe non succedere mai, ma un po’ già di attenzione su questo tema penso che ci vorrebbe”, continua auspicando che si smetta di trattare certi argomenti con tanta leggerezza. “È una cosa bella, però è anche una cosa molto intima. Non essendo incinta e non avendo alle spalle un percorso difficile l’ho gestita, ma non le nascondo che ho ricevuto decine di telefonate dai partenti. Non è il massimo”.

Il matrimonio e le voci sulla dolce attesa

Annalisa si è sposata con lo scorso luglio con un rito romantico in spiaggia sul Golfo Dei Poeti. Si sono scambiati il fatidico sì la cantante e il direttore marketing di Costa Crociere, Francesco Muglia, conosciuto proprio durante un evento, per lavoro. Pochi mesi dopo le nozze, sul finire dell’estate, si è diffuso il gossip di una presunta dolce attesa per la cantante, nato da forme apparentemente più morbide del solito durante un concerto. "L'unico parto attualmente previsto è quello del mio disco”, ha smentito lei con un Tweet a metà settembre, spostando l’attenzione sull’uscita del suo nuovo album.