“Annalisa è incinta, lo confermo”, Panariello scherza sull’imitazione di Cirilli a Tale e Quale Show Per il loro ritorno a Tale e Quale Show, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni vestoni i panni di Fedez e Annalisa, con la complicità di Lorenzo Fiaschi in quelli di J-Ax. Il giudice Giorgio Panariello scherza con l’imitatore: “Confermo il gossip di Annalisa incinta”.

A cura di Elisabetta Murina

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni tornano a Tale e Quale Show. Dopo il successo della scorsa edizione, la coppia è pronta a rimettersi in gioco, ogni volta con un ospite speciale. Per la prima puntata del 22 settembre, la coppia ha coinvolto Lorenzo Fiaschi e ha portato sul palco l'imitazione di J-Ax, Fedez e Annalisa con il brano Disco Paradise.

Cirilli e Paolantoni con Lorenzo Fiaschi sono J-ax, Fedez e Annalisa

Per il loro ritorno nel programma, Cirilli e Paolantoni si sono cimentati nell'imitazione rispettivamente di Fedez e Annalisa, coinvolgendo anche Lorenzo Fischi a completare il trio, nei panni di J-Ax.

Finita l'esibizione sulle note di Disco Paradise, la prima a prendere la parola è Chiara Ferragni (imitata da Valentina Barbieri) che subito ha scherzato: "Fede, io ti ho lasciato a Milano. Ma se io sono qui e tu sei lì, chi è a vedere i bimbi?". È poi il turno degli altri giudici, Giorgio Panariello per primo: "Avevo sentito questa cosa del gossip, Annalisa è incinta, la confermerei. La stampa può confermala". Per Loretta Goggi, Cirilli nei panni di Fedez è stato molto credibile: "Tutte le volte che si presenta, la sua parte la fa perfetta. Anche Francesco (Paolantoni, ndr) è diventato bravissimo, ha cantato bene".

Il commento di Malgioglio e il paragone con "l'altra" Annalisa

Come spesso accade al termine delle esibizioni dei concorrenti, il commento di Malgioglio è quello più pungente e senza giri di parole. E così è stato anche in questo caso: il giudice non ha risparmiato l'imitazione di Cirilli e Paolantoni. Questo il suo commento: "Dovrebbero chiedere scusa al pubblico, anche a quello da casa. Siete orrendi, è l'aggettivo più sicuro forse. Il direttore si sarà spaventato, che figura. Mettete due autoambulanze".

Prima di congedare i concorrenti, Carlo Conti chiede un confronto con "l'altra Annalisa", ovvero con quella interpretata poco prima da Elettra Lamborghini. "Mi dispiace mortificarti, abbi pazienza", scherza Paolantoni con la sua "sosia" vicina.