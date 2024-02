Teresa Mannino arriva a Sanremo 2024: gli occhiali da vista maxi diventano fashion Teresa Mannino è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la terza serata di Sanremo 2024. Questa mattina ha dato il via a questa inedita esperienza alla conferenza stampa: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua terza serata e continua a essere un evento super seguito in tutta Italia, tanto da registrare dei dati d'ascolto da sogno. Come da tradizione, questa mattina si è tenuta la conferenza stampa pre-puntata e Amadeus non ha solo annunciato l'ordine di ingresso dei cantanti in gara, ha anche accolto la co-conduttrice di oggi: Teresa Mannino. Fin dal primo intervento l'attrice siciliana ha dato l'ennesima prova di vantare un'ironia travolgente e di certo anche sul palcoscenico dell'Ariston riuscirà a distinguersi per simpatia. Cosa ha indossato per questa prima inedita esperienza sanremese?

Teresa Mannino in gessato dà il via al suo Sanremo

Se Marco Mengoni aveva scelto un insolito look casual e scintillante, mentre Giorgia aveva preferito un completo mannish dallo stile minimal, per la conferenza stampa che ha dato il via alla sua esperienza sanremese Teresa Mannino ha puntato tutto su un mix di glamour ed eleganza. Ha indossato un tailleur gessato a fondo marrone decorato all-over con le tradizionali micro righe verticali in giallo. Per essere precisi ha scelto un modello a tre pezzi con pantaloni classici, giacca avvitata e panciotto coordinato, il tutto abbinato a una camicia di seta sui toni del rosa cipria con maniche a palloncino e nastro al collo. Non sono mancati i tacchi alti coordinati, un paio di pumps rosa tenue.

Teresa Mannino col completo gessato

Gli occhiali XXL di Teresa Mannino

Ricordate i maxi occhiali da vista in stile Sandra Mondaini? Se fino a qualche decennio fa venivano considerati un accessorio retrò e nerd, ora le cose sono cambiate, tanto da riuscire ad aggiungere un tocco fashion e originale a ogni tipo di look. A dimostrarlo è stata Teresa Mannino, che alla conferenza stampa del suo primo Sanremo non ha potuto fare a meno di indossarli. Ha scelto un modello dal design esagonale, la cui montatura doppia color cipria è un vero e proprio "tocco di classe". Ricci vaporosi, make-up appena accennato e sorriso smagliante hanno completato il beauty look, rendendola letteralmente raggiante per questa inedita esperienza.

Teresa Mannino con gli occhiali da vista maxi