Teresa Mannino a Sanremo dimostra che un abito non basta per brillare, servono il sorriso (e le piume)

Teresa Mannino nella terza serata di Sanremo 2024

Basta l'abito giusto per conquistare il palco di Sanremo? Può servire ma non basta. A dimostrarlo nella terza serata di Sanremo 2024 è Teresa Mannino che, finalmente, porta al Festival ironia e sorrisi. Lo fa con una spontaneità disarmante, con una naturalezza incredibile e mai forzata. Con lei Sanremo vive un momento di colore anche grazie ai maculatissimi e piumosissimi abiti dalle maniche svolazzanti, disegnati per assecondare i movimenti barocchi della co-conduttrice.

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Sul palco dell'Ariston Teresa Mannino arriva citando la recente polemica legata alle scarpe di John Travolta e affermando di non poter nominare lo stilista. Poi, per dare qualche indizio al pubblico, dice che il suo vestito lo ha indossato anche Jennifer Lopez "per andare a fare la spesa".

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Chi veste Teresa Mannino a Sanremo 2024

Tutti hanno dunque iniziato a chiedersi chi veste Teresa Mannino? A curare il guardaroba per la kermesse è Fausto Puglisi, celebre stilista delle grandi star, che nella sua carriera ha vestito artiste come Jennifer Lopez, Madonna e Beyoncé.

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Oggi al timone della Maison Roberto Cavalli, Puglisi disegna per l'attrice comica a Sanremo 2024 una serie di look due pezzi, con bluse morbide e pantaloni a zampa dal sapore hippie, ispirati agli anni '70 e decorati con fantasie piumate o tigrate. La palette è luminosa si va dal ghiaccio, al rosa confetto, all'ottanio per chiudere in nero e con un abito glitter. Nei completi la seta incontra il velluto per disegnare fantasie tigrate o viene mescolata con vaporose piume.

Teresa Mannino in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Come ha detto nel suo monologo, Mannino ha il potere di cantare anche se è stonata, di ballare in strada anche se la figlia si imbarazza e ha anche il potere di vestirsi con le piume e portare a Sanremo il colore in una cascata di dark look neri. Mannino ruba la scena a tutti e dimostra che per brillare sul palco dell'Ariston non basta solo il vestito, giusto serve molto ma molto altro.

