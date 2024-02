Rai: “John Travolta a Sanremo dal pomeriggio con scarpe sponsor? Striscia dice il falso” Con una nota, l’ufficio stampa Rai contesta quanto trasmesso da Striscia la notizia nel servizio in onda nella puntata del 27 febbraio che colloca l’arrivo di John Travolta a Sanremo già nel pomeriggio per le prove generali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

L’ufficio stampa Rai, con una nota, ha contestato quanto trasmesso da Striscia la notizia nella puntata del 27 febbraio scorso che aveva collocato l’arrivo di John Travolta a Sanremo già nel pomeriggio. “Era già vestito con lo stesso abito, la stessa cravatta e le stesse scarpe sponsor che avrebbe indossato la sera sul palco”, aveva commentato l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, Pinuccio. Il servizio era corredato da un video che mostrava Travolta entrare e uscire dall’Ariston vestito con gli stessi abiti che avrebbe indossato sul palco dell’Ariston.

Il comunicato Rai sulla presenza di John Travolta a Sanremo

“Nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 27 febbraio è stato riferito che John Travolta già nelle ore pomeridiane avrebbe partecipato alle prove del Festival indossando gli abiti e gli accessori della performance serale. La notizia diffusa dal telegiornale satirico è falsa e come tale sarà perseguita da Rai ai sensi di legge”, si legge in un comunicato trasmesso dall’ufficio stampa Rai a proposito del servizio mandato in onda a Striscia la notizia.

Il servizio di Pinuccio sull’arrivo di John Travolta a Sanremo

Il servizio cui fa riferimento la nota inviata dall’ufficio stampa Rai è andato in onda nel corso della puntata di Striscia la notizia del 27 febbraio scorso. Secondo la ricostruzione del tg satirico, che mostra una serie di video a supporto della tesi esposta, il noto attore hollywoodiano (al centro del caso sulla presunta pubblicità occulta al marchio U-Power) non sarebbe arrivato all’Ariston pochi minuti prima di andare in onda, come dichiarato da Federica Lentini, vicedirettrice prime time Rai, nel corso della conferenza stampa seguita alla seconda serata del Festival di Sanremo. Sono due i video trasmessi da Striscia. “Siamo entrati in possesso di un video di un’emittente locale veneta”, dichiara Pinuccio nel servizio, “In un frame del servizio si vede John Travolta ed è vestito con l’abito, le scarpe e anche la cravatta un po’ larga che userà nello spot (fa riferimento allo spot U-Power girato con Diletta Letto, ndr). Ma non è finita qui: c’è un video che ritrae John Travolta all’arrivo all’Ariston. È arrivato molte ore prima evidentemente se hanno fatto le prove. E arriva già vestito come andrà sul palco: l’abito scuro, la cravatta larga e le scarpe che pubblicizza. In questo video si vede l’arrivo di John Travolta all’Ariston per le prove e fuori è evidentemente giorno. Naturalmente è sempre vestito con abito e scarpe da sponsorizzare. Quindi Travolta è arrivato vestito così, è andato così sul palco e il giorno dopo è andato a girare lo spot con lo stesso abito e le stesse scarpe”.