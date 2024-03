A un mese da Sanremo 2024, le canzoni di alcuni Big sono già tra le loro più ascoltate di sempre Ecco come le canzoni sanremesi di alcuni artisti del Festival, tra cui i Santi Francesi e Big Mama, sono diventate le più ascoltate degli artisti su Spotify: tutto questo, in meno di un mese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Santi Francesi, Big Mama, Maninni, foto LaPresse

Sanremo 2024 è ormai alle porte da un mese, ma alcuni segnali sembrano spingere l'ultima edizione di Amadeus come una manna dal cielo per gli artisti. Infatti, se sullo sfondo è stato possibile osservare il record di 1 milione di copie vendute per i singoli del Festival in meno di un mese, con 15 singoli certificati sui 30 presentati, c'è anche chi è riuscito a capitalizzare al massimo la propria uscita sanremese. Come Maninni, perché il giovane cantautore pugliese, esordiente al Festival di Sanremo con Spettacolare, ha conquistato oltre 4,5 milioni di ascolti per il proprio brano. Un risultato che supera le aspettative, soprattutto guardando i numeri in stream su Spotify degli altri brani: nessuno ha ancora superato il milione di ascolti, ma molti brani del suo nuovo album omonimo, si stanno pian piano avvicinando, come Monolocale o Graffi.

Discorso simile per ciò che è accaduto a Big Mama, aka Marianna Mammone. Tra le artiste più interessanti del Festival di Sanremo 2024 con la sua La rabbia non ti basta, la giovane cantante non ha solo superato i 2 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Perché la canzone, tra le più apprezzate interpretazioni sanremesi, ha superato i 6,7 milioni di stream, un risultato da record in meno di un mese. Anche rispetto ai singoli pubblicati in passato, La rabbia non ti basta ha superato ogni più rosea prospettiva, anche perché il secondo brano più ascoltato della sua discografia è Too Much con quasi 300mila stream. Adesso bisognerà attendere con grandi aspettative il nuovo progetto della cantante, che si è ritagliata sempre di più uno spazio nella scena urban italiana.

Ultimi due esempi di questa legge non scritta di Sanremo 2024 sono i Santi Francesi con Amore in bocca e i BNKR44. I primi, vincitori di X Factor 22, hanno raggiunto il palco di Sanremo con L'amore in bocca, dopo esser passati dal tunnel di Sanremo Giovani con Occhi tristi. Poi le esibizioni sul palco di Sanremo, l'Hallelujah cantato con Skin degli Skunk Anansie e la liberazione dell'ultima sera, in cui appaiono in pace con sé stessi e la loro esibizione. Il brano non è ancora stato certificato dalla FIMI, come gli altri 15 singoli partecipanti, ma mancano poche settimane all'arrivo del disco d'oro. Dopo aver raccolto 7,1 milioni di stream, è diventato il singolo più ascoltato dalla band, seguito da Non è così male, l'inedito presentato a X Factor 2022.

Mentre per i BNKR44, che già avevano stupito nella versione cover di Sethu lo scorso anno con Charlie fa surf dei Baustelle, si sono presi il palco di Sanremo 2024 con Governo Punk. Tra i brani qui riportati, la canzone è quella che ha raccolto il numero maggiore di streaming, 9 milioni su Spotify, che ha permesso alla band di superare anche la quota 3 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma. Anche Governo Punk non è stata (ancora) certificata disco d'oro, ma è impossibile negare quanto la kermesse sanremese abbia aperto le porte del pubblico generalista anche a loro. Basti pensare che la stessa vincitrice, Angelina Mango con La Noia, ha superato in meno di un mese i numeri di Che t'o dico ‘a fa: 30 milioni di stream per la canzone. Peccato che Ci pensiamo domani resista ancora in vetta a 60, ancora per poco.