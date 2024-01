I primi look dei conduttori di Sanremo 2024: Marco Mengoni con la camicia trasparente, Giorgia in denim Amadeus e i co-conduttori della 74esima edizione del Festival di Sanremo si sono riuniti per realizzare il primo servizio fotografico di gruppo: ecco cosa hanno indossato Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e gli altri per la copertina di Chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La copertina sanremese di Chi

Manca pochissimo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono. I Big in gara sono già volati in Liguria per le prime prove, dai The Kolors ad Alessandra Amoroso, mentre i presentatori, dal direttore artistico Amadeus ai co-conduttori Fiorello e Lorella Cuccarini, hanno conquistato la copertina della rivista Chi. Come da tradizione, si sono riuniti a pochi giorni dal debutto all'Ariston, diventando protagonisti di un esclusivo servizio fotografico in cui sono apparsi per la prima volta fianco a fianco. Tra sorrisi, abbracci e look super glamour, il "padrone di casa" e i 5 co-conduttori hanno dimostrato di essere prontissimi per dare il via all'evento di gala più atteso nel nostro paese.

Amadeus con la giacca di paillettes, Marco Mengoni griffato

I conduttori di Sanremo 2024 hanno posato per la prima volta tutti insieme per la rivista Chi, dando così una piccola anticipazione dello stile che sfoggeranno sul palcoscenico dell'Ariston. Amadeus è tornato alle sue tanto amate giacche scintillanti ma non ha rinunciato a un tocco super elegante con pantaloni classici e papillon. Fiorello gli ha fatto concorrenza con il classico smoking total black abbinato a camicia bianca e "farfallino" al collo, mentre Marco Mengoni è rimasto fedele alla sua passione per il glamour. Se nel promo del Festival aveva osato con bermuda e calzini a vista di Valentino, questa volta ha preferito l'esuberanza di Versace con pantaloni oversize, mocassini con suola chunky e camicia dai dettagli trasparenti e barocchi (prezzo 2.200 euro).

Camicia Versace

I look delle co-conduttrici di Sanremo 2024

Anche le tre donne del gruppo non sono state da meno in fatto di stile, anzi, hanno dimostrato che sul palco dell'Ariston daranno spazio al glamour ma senza rinunciare alla loro "natura". Teresa Mannino ha posato in un sobrio beige con gli occhiali da vista scuri e i ricci "esplosivi", mentre Lorella Cuccarini ha infiammato lo shooting con un lungo abito di raso rosso.

Chemisier Dior

Ha indossato un modello fasciante alla caviglia con scollatura generosa e maniche trasparente con ricami di pizzo total black, completando il tutto con delle pumps col tacco metallico. Giorgia, invece, si è affidata ancora una volta alla Maison Dior sfoggiando una chemisier con gonna plissettata in total denim (prezzo 3.500 euro). Per lei niente scarpe alte, ha preferito dei più comodi anfibi dall'animo rock. I protagonisti del Festival rimarranno fedeli a questo stile anche durante l'esperienza all'Ariston?