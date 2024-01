Il primo look per Sanremo 2024 di Marco Mengoni, bermuda corti e calzini in vista nello spot con Amadeus Marco Mengoni ha preso parte al nuovo promo per Sanremo 2024, andato in onda per la prima volta durante Viva Rai 2 di Rosario Fiorello: il look del cantante è un inno a una nuova mascolinità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Marco Mengoni

Marco Mengoni sarà il co-conduttore e ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2024, condotto per la quinta volta da Amadeus. Il cantante è protagonista dello spot lanciato oggi dalla Rai e ripostato dal profilo Instagram dei quattro co-conduttori: Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino. Per il promo, l'artista indossa un completo con i bermuda, una delle tendenze della moda uomo per Primavera/Estate 2024.

Mengoni nel promo di Sanremo 2024

Marco Mengoni, lo spot di Sanremo con i bermuda sartoriali

Marco Mengoni sceglie un completo sartoriale blu navy firmato Valentino. Il look è composto da un giacca abbinata a un paio di bermuda, completato da un paio di mocassini e calzini lunghi. Il completo sartoriale fa parte della collezione The Narratives, presentata lo scorso giugno all'Università degli Studi di Milano. La collezione, ispirata anche al romanzo di Hanya Yanagihara Una vita come tante, portava in passerella una nuova idea di mascolinità, più fragile, empatica e lontana dagli stereotipi performativi.

Il completo di Mengoni in passerella da Valentino per la collezione Primavera/Estate 2024

Un messaggio che Marco Mengoni ha fatto suo ormai da anni, dimostrando di voler esprimere una mascolinità alternativa anche attraverso i look. Il completo con i bermuda di Valentino è stato scelto dal cantante anche per la puntata dello scorso maggio a Che Tempo Che Fa con Elodie, quando si erano esibiti con Pazza Musica, hit dell'estate 2023.

Marco Mengoni in Valentino

Inoltre, nel tour che ha collezionato un sold out dopo l'altro, Mengoni ha scelto di fare il suo ingresso sulle note di Cambia un uomo, con uno splendido completo sartoriale custom made bianco con i bermuda al posto dei tradizionali pantaloni, anche questo firmato da Pier Paolo Piccioli.

Marco Mengoni alla sfilata di Fendi a Milano

Marco Mengoni, quali saranno i look per Sanremo

Per il promo Rai per il Festival di Sanremo, dunque, Mengoni torna a puntare su una proposta di moda uomo alternativa ai canoni tradizionali. Non sappiamo se questo look possa essere un indizio ulteriore su chi e cosa indosserà il cantante sul palco dell'Ariston: dopo aver preso parte allo show di Fendi alla Milano Fashion Week Uomo, le indiscrezioni e le speculazioni sui suoi probabili outfit sanremesi si sono susseguite con frenesia. Per ora tutto tace, però, anche da Lorenzo Posocco, stylist di Mengoni. Non ci resta che aspettare il red carpet di lunedì 5 e il debutto di martedì 6 per scoprire cosa il cantante di Ronciglione ha in serbo per il suo ritorno in riviera.