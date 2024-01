Milano Fashion Week, sfilano gli opposti: le tendenze A/I 24-25 tra eleganza classica, uomini spaziali e stile folk Dominano gli opposti sulle passerella della Milano Fashion Week, dove a sfilare sono uomini con abiti che sembrano arrivare dallo spazio e moderni rocker con completi in pelle, dandy con eleganti outfit retrò in contrasto con cowboy dallo stile folk. Ecco le tendenze della moda uomo per l’Autunno/Inverno 2024-2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dsquared2

Dominano gli opposti sulle passerelle della Milano Fashion Week, dove sono state presentate le collezioni uomo per il prossimo Autunno/Inverno 2024-2025. La kermesse fashion è iniziata venerdì 12 gennaio 2024 con la dualità dei gemelli, uguali eppure così diversi, messa in scena alla sfilata di Dsquared2, dove i designer Dean e Dan Caten hanno chiuso lo show con look opposti, uno dei quali ispirato all'arte Drag. Il maschile e il femminile si incontrano, come anche il buio e la luce, la terra e il cielo, il freddo e il caldo, l'eleganza classica con il grunge contemporaneo, sono dunque gli opposti che nelle collezioni invernali di Milano Moda Uomo danno vita alle tendenze maschili per il prossimo inverno 2025.

Cielo Vs Terra

In passerella alla Milano Fashion Week dominano capi dai tessuti lucenti e siderali che ricordano tute spaziali, come i completi tecnici in argento di Stone Island o i luccicanti outfit versione glam con bomber e pantaloni specchiati firmati Dsquared2.

L'uomo spaziale di Stone Island

L'uomo spaziale di Dsquared2

In opposizione allo space mood spiccano in passerella look dai colori caldi della terra, come il marrone e il sabbia, composti con capi in pesante lana jacquard d'ispirazione folk, con giacche in montone, parka e grossi piumini oversize. A completare il tutto, stivaletti tecnici e cappelli in pelliccia che ricordano gli accessori classici da montagna.

L'uomo di montagna di Billionaire

L'uomo di montagna di Dsquared2

Uniform Vs Glam rock

I contrasti di stile proseguono se accostiamo lo stile minimale, fatto di look con camicie basiche e pantaloni straight o con capi che richiamano il rigore e l'essenzialità delle uniformi da lavoro, con lo stile glam, in cui i dettagli sono estremizzati all'eccesso per creare un'opulenza visiva fatta di completi in total pelle da rocker o con bomber e altri capi decorati da cristalli, paillettes e ricambi luccicanti.

Lo stile Uniform di Stone Island

I look Glam Rock di Dsquared2

Old money Vs New Grunge

Lo stile del passato, l'eleganza agèe fatta di capi classici ed evergreen, senza loghi, senza decori eccessivi (che strizzano l'occhio al quiet luxury), si mescola e si scontra sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-2025 di Milano Moda Uomo con un nuovo grunge. Il New Grunge di tendenza supera le regole del guardaroba maschile classico, crea un nuovo concetto di lusso, fatto di capi stressed, silhouette comode e completi in stile out of bed.

Lo stile Old Money di Brunello Cucinelli

Lo stile New Grunge di Dsquared2

Oversize Vs Slim

I contrasti tornano anche nelle linee degli abiti e nelle silhouette. Da una parte a spopolare sono gli outfit oversize, con maxi piumini e grossi pantaloni dal sapore worker, tendenza che ormai da diversi anni la fa da padrona sulle passerelle, dall'altra torna uno stile più asciutto, fatto di capi leggeri e aderenti al corpo, pantaloni a zampa dalla linea slim e canotte o maglioni a collo alto in stile anni '70.

I look oversize di Mordecai

Gli outfit slim con pantaloni a zampa di Dsquared2