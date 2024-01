Marco Mengoni e Massimiliano Caiazzo star alla Milano Fashion Week: fan in delirio alla sfilata di Fendi Marco Mengoni e Massimiliano Caiazzo sono arrivati alla sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week: folla di ragazzi e ragazze entusiasti fuori dall’headquartere milanese del brand romano in via Solari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La Milano Fashion Week è iniziata ieri, venerdì 12 gennaio, e le star iniziano ad attirare l'attenzione dei fan. Le sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 dei brand sono iniziate: si è fatta notare Dsquared2, che ha stupito addetti ai lavori e non con un finale davvero originale. Oggi, sabato 13 gennaio, in occasione dello show di Fendi, l'accoglienza per Marco Mengoni e Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori e nuovo volto della campagna Primavera/Estate 2024, ha mandato in delirio i fan che li aspettavano all'ingresso dello show.

Marco Mengoni è la star più acclamata alla sfilata della collezione uomo di Fendi. La presenza di Mengoni allo show a Milano ha fatto partire una serie di supposizioni riguardo ai prossimi look sanremesi del cantante. Il cantante di Ronciglione, infatti, sarà co-conduttore della prima serata di Sanremo insieme ad Amadeus e, vista la sua presenza alla sfilata Autunno/Inverno 2024/2025, non è da escludere che sarà proprio Fendi ad accompagnare il cantante sul palco dell'Ariston. Alla sfilata, insieme a Marco Mengoni, era presente anche lo stylist Lorenzo Posocco, che oltre a curare gli outfit di Dua Lipa, da un paio di anni segue i look del cantante. Che sia un ulteriore indizio sul guardaroba di Marco Mengoni a Sanremo 2024?

Non si è fatto attendere Massimiliano Caiazzo, nuovo ambassador e volto della Maison romana. La star di Mare Fuori è arrivata nell'headquarter milanese di Fendi mandando in delirio le fan che lo aspettavano in via Solari. Il 27enne è diventato volto della nuova campagna Primavera/Estate 2024 curata da Nico Vascellari. Già lo scorso settembre Caiazzo era in prima fila alla sfilata della collezione uomo di Fendi che si è tenuta nel quartier generale della produzione del brand romano, tenutasi in Toscana, cuore della produzione.

