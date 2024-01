Massimiliano Caiazzo, l’attore di Mare Fuori è il nuovo volto di Fendi: le foto con la maxi bag Massimiliano Caiazzo, star di Mare Fuori, è il nuovo volto di Fendi per la campagna della collezione Primavera/Estate 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo è il nuovo volto di Fendi. La star di Mare Fuori, noto per aver interpretato Carmine Di Salvo nella serie Rai, è stato scelto come ambassador del brand italiano. L'attore posa insieme ad altri modelli per la campagna della collezione Primavera/Estate 2024. Caiazzo aveva già indossato un look genderless della Maison a ottobre, in occasione della Festa del cinema di Roma: in quel caso si trattava di un outfit della collezione di Stefano Pilati per Fendi.

Il look di Massimiliano Caiazzo per Fendi

Massimiliano Caiazzo, attore classe 1996, indossa alcuni dei capi presentati lo scorso settembre alla Fendi Factory in Toscana, dove la sfilata della Maison romana era andata in scena. In questo scatto, Caiazzo incarna l'estetica utility wear e genderless che Fendi ha voluto rappresentare nella collezione uomo Primavera/Estate 2024, fatta sfilare proprio nel quartier generale della sua produzione. Proprio in questa occasione, l'attore di Mare Fuori aveva indossato un total look Fendi mentre assisteva allo show della linea uomo.

Massimiliano Caiazzo alla sfilata di Fendi

La campagna è stata diretta e curata da Nico Vascellari, mentre il celebre fotografo Bruno Staub ha scattato le foto nell'hub innovativo del brand a Firenze. La direzione artistica è stata curata da Silvia Venturini Fendi, che si occupa della linea menswear del brand. Massimiliano Caiazzo indossa un trench in pelle nera e sfoggia una maxi bag in pelle di coccodrillo marrone, outfit interamente curato dallo stylist Julian Ganio.

Massimiliano Caiazzo per Fendi