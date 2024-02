Rose Villain duetta con Gianna Nannini a Sanremo: guanti, cristalli e piedi nudi Nell’attesa serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 Rose Villain ha deciso di duettare con Gianna Nannini, le due si sono esibite in un medley di Scandalo, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima: ecco cosa ha indossato sul palcoscenico dell’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

217 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua attesissima quarta serata, quella dedicata alle cover. Al di là di Lorella Cuccarini, la co-conduttrice d'eccezione scelta da Amadeus, i veri protagonisti della puntata sono i Big in gara, che sul palcoscenico dell'Ariston hanno portato al loro fianco degli ospiti d'eccezione per dei duetti inediti. Rose Villain ha deciso di cantare con Gianna Nannini, le due hanno eseguito un medley di hit iconiche come Scandalo, Meravigliosa creatura e Sei nell'anima. La concorrente sanremese, dopo l'abito fiorato, le scarpe morso e la tutina dark abbinata alla pelle effetto bagnato, è tornata ancora una volta al sorprendere col suo look: ecco cosa ha indossato.

Rose Villain col minidress di cristalli

Rose Villain è una delle concorrenti più fashion della 74esima edizione del Festival di Sanremo e anche durante la serata duetti non ha deluso le aspettative dei fan. Seguita dalla stylist Rujana Cantoni, anche questa volta è riuscita a sfoggiare un look destinato a entrare nella storia dell'evento.

Rose Villain scalza a Sanremo

Ha indossato un minidress bianco tempestato di cristalli scintillanti di Sportmax, un modello corto, drappeggiato con scollo su retro e maxi nodo che diventa strascico. La sua particolarità? È stato realizzato in jersey scuba bianco ed è completamente ricoperto di circa 17mila cristalli iridescenti.

Rose Villain in Sportmax

L'esibizione a piedi nudi di Rose Villain

Arrivata sul palco dell'Ariston con un paio di pumps total white col tacco a spillo, Rose Villain le ha tolte pochi secondi dopo l'inizio della performance, rimanendo a piedi nudi. Non si sa se si tratta di una "tattica" messa in atto per il Fantasanremo o di un omaggio allo stile wild della collega, la cosa certa è che ha continuato a esibirsi scalza fino alla fine del medley.

Rose Villain canta scalza

Non è mancato un accessorio in pieno stile diva: un paio di guanti al gomito in total white. Gianna Nannini, invece, è rimasta fedele allo stile mannish sfoggiando un completo Emporio Armani blu navy. Lo ha abbinato a un top nero e a una camicia bianca col colletto oversize portata sbottonata.

Gianna Nannini in Emporio Armani