Le scarpe morso di Rose Villain a Sanremo 2024: cosa c'è sul tacco delle pump argentate Rose Villain è tornata a Sanremo 2024 durante la seconda serata ma questa volta per presentare i colleghi de Il Volo. Avete notato il dettaglio originale nascosto nel tacco delle sue pump?

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è partito e fin dalla puntata di debutto si è rivelato uno degli eventi più amati nel mondo dello spettacolo italiano. La seconda serata è ricca di novità e non solo perché Amadeus verrà affiancato da una conduttrice d'eccezione, Giorgia, a differenza degli scorsi anni i 15 Big che si esibiranno verranno annunciati dai restanti concorrenti in gara (che invece canteranno domani). A presentare Il Volo col brano Capolavoro è stata Rose Villain: dopo il minidress floreale "rubato" a Simona Tabasco (che lo aveva indossato ai Grammy Awards), ecco cosa ha sfoggiato sul palco dell'Ariston.

L'abito scintillante di Rose Villain a Sanremo 2024

Rose Villain è tornata sul palcoscenico dell'Ariston ma questa volta nei panni di "conduttrice". Cosa ha indossato per la seconda serata? Come anticipato dalla stylist Rujana Cantoni, ha scelto un brand diverso per ogni puntata. Questa volta ha si è affidata all'originalità di GCDS con un abito scintillante in total silver, un modello con la gonna a ruota dalla silhouette "rigida" e il corpetto strapless. Ha poi lasciato i capelli sciolti, mettendo così in risalto la tintura azzurra sulle punte, mentre in fatto di make-up ha optato per dei toni naturali per realizzare la base, ombretto grigio e una linea di eye-liner sugli occhi

Rose Villain in GCDS

Le scarpe "col morso" di Rose Villain

A fare la differenza nel secondo look sanremese di Rose Villain sono state le scarpe. La cantante ha scelto un paio di décolleté metalliche in tinta con l'abito, un modello in pelle laminata total silver sempre di GCDS, la cui particolarità sta nel tacco "anti-convenzionale", ovvero a forma di morso.

Morso Mirror pump di GCDS

Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 890 euro e sono ormai un vero e proprio "oggetto di culto". Le star sembrano andarne letteralmente matte, da Dua Lipa a Emma Marrone, considerandole l'accessorio perfetto per aggiungere un tocco graffiante a ogni tipo di outfit.

Rose Villain con scarpe GCDS