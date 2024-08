video suggerito

Miriam Leone arriva alla Mostra del Cinema di Venezia con un portachiavi lecca lecca da 500 euro Miriam Leone arriva al Lido per la Mostra del cinema di Venezia con un look semplice, quasi da diva anni Sessanta: con il panama bianco e la borsa con i charm è super chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Miriam Leone è arrivata al Lido di Venezia. L'attrice è arriva all'Hotel Excelsior, tappa obbligata per tutte le star che arrivano in Laguna per la Mostra del Cinema. Per lei si tratta di un'edizione davvero speciale, visto che lo scorso anno aveva calcato il red carpet in dolce attesa di Orlando, suo primo figlio nato lo scorso 29 dicembre. Per il suo arrivo ha optato per un look old style, con un abito midi elegantissimo (oggi diremmo demure) e un borsalino bianco.

Il look di Miriam Leone per l'arrivo a Venezia 81

Elegantissima e senza tempo, Miriam Leone è una vera diva all'arrivo in Laguna. L'attrice ha sfoggiato un abito midi in sablé con spacchi laterali color verde oliva, perfetto per esaltare la carnagione candida di Leone e i suoi occhi verdi. L'abito smanicato con scollo all'americana sul retro, è semplice e in pieno stile quite luxury, tendenza che ancora sembra non abbandonare i guardaroba delle star. A rendere il look da giorno efficace per una giornata a Venezia contribuiscono gli accessori come il cappello a falda larga bianco e un paio di occhiali da sole tartarugati.

Miriam Leone arriva a Venezia

Il dettaglio della borsa di Miriam Leone

Il look, interamente firmato Fendi, è impreziosito da dettagli da star: le slingback presentano la tradizionale texture con il logo dalla doppia F. Si tratta del modello Colibrì Lite color Tortora, in vendita sul sito della Maison a 920 euro. La borsa, sempre firmata Fendi, fa parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25 e segue la tendenza dell'overcharming, ossia quel trend che vede le borse delle star (e non solo) tempestate di portachiavi coloratissimi, ciondoli e altri dettagli.

Leggi anche Venezia 2024, perché Jenna Ortega ha indossato un abito di tulle rosso alla prima di Tim Burton

Miriam Leone in Fendi

La borsa che Miriam Leone sfoggia al lido fa parte della collaborazione Fendi X Chupa Chups e infatti presenta un charm dalla forma del celebre leccalecca. Si tratta di un Lollipop holder color grigio chiaro come la borsa e costa 490 euro: un portachiavi irriverente e super di tendenza per l'attrice, che non perde mai occasione di seguire gli ultimi trend.