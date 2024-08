video suggerito

Cosa significa “very demure, very mindful” e come nasce il trend Tiktok di cui parlano tutti “Very demure, very mindful” significa essere una persona posata e discreta. Il trend che si è diffuso su TikTok si riferisce a un atteggiamento misurato e poco appariscente e sfacciato: la tendenza ripresa dalle star e perfino dall’account social della Casa Bianca ha conquistato tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Se in questi giorni state scrollando Instagram o TikTok in vacanza avrete sicuramente letto o sentito l'espressione "very demure, very mindful", finendo per chiedervi cosa significhi il termine "demure". Le star stanno riprendendo il trend sui social: da Jennifer Lopez che beve uno dei suoi spritz Delola in modo molto demure, passando Daisy Edgar Jones, attrice protagonista della serie Normal People, che descrive il suo outfit più semplice e curato con l'espressione del momento. Perfino la Casa Bianca è "very demure" o perlomeno lo è "cancellare il debito studentesco di quasi 5 milioni di americani attraverso varie azioni", come si legge nella caption al fianco di uno dei post pubblicati sui social. In mezzo a una rovente brat summer, d'improvviso tutto diventa improvvisamente demure. Scopriamo cosa significa e come nasce il trend.



Cosa vuol dire "demure"

Il termine demure fa parte del lessico anglofono più desueto e significa: "riservato, misurato, pieno di contegno". Insomma essere demure presuppone l'essere posati e pacati, magari con un pizzico di timidezza. Il fatto che questo termine sia seguito da mindful, un aggettivo più diffuso e conosciuto, serve a rafforzare il concetto di una persona pudica ma coscienziosa e responsabile. Oltre al significato letterale, dobbiamo spiegare il significato del trend, che è cominciata su TikTok poche settimane fa in seguito a un video di una creator trans, Jools Lebron, che a oggi ha superato i 40 milioni di visualizzazioni.

Come nasce il trend "very demure, very mindful"

Nel video di Jools Lebron, la donna sfoggia un parrucca bionda con alcune ciocche raccolte in una treccia e un make up curatissimo con mascara, eyeliner e le guance rese rosa dal blush. "Vedete come vado a lavoro truccata? Very demure, very mindful", riprendendo la tendenza di molte persone ad andare in ufficio con uno stile piuttosto composto e misurato, senza troppi dettagli vistosi, sottolineandolo ogni volta. Lebron stessa sottolinea come quando va a lavoro non sembri "un pagliaccio" con ombretti colorati e critica ironicamente chi invece va in ufficio con uno stile esagerato. Da lì, l'atteggiamento demure ha contagiato star e creator.

Cosa significa essere "demure"

In breve tempo le star si sono innamorate di questo trend che utilizzano nei video realizzati sul set mentre si truccano in modo impeccabile (vedi Khloé Kardashian) oppure sul red carpet come nel caso del cast di Emily in Paris. Lily Collins e le sue costar si sono presentati alla prima della quarta stagione della serie dichiarando che il loro stile era "very demure". In poco tempo tutto è diventato demure: dai tutorial per il trucco a leggere un libro, passando per il marito che mette benzina. Netflix sul suo profilo TikTok ha subito sottolineato come Rory Gilmore, protagonista di Una mamma per amica, sia vicino a essere tanto demure quanto Jools Lebron: la figlia di Lorelay Gilmore viene da una famiglia dell'alta borghesia ed è sempre composta, minimalista e posata. Secondo alcuni utenti su TikTok, però, la demure ante litteram è stata Fran Desher ne La Tata: in una celebre scena Francesca Cacace si descrive come una persona demure, dimostrando come la parola fosse già considerata arcaica anche nello show

