Miriam Leone al pre-party degli Emmy Awards brilla coi gioielli da quasi 100mila euro Miriam Leone è volata a Los Angeles per godersi l’atmosfera glamour dei party che precedono gli Emmy Awards 2024. Quale migliore occasione di questa per brillare con dei preziosi gioielli griffati? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Nella notte di domenica 15 settembre il Peacock Theatre di Los Angeles ospiterà gli Emmy Awards 2024, uno degli eventi annuali più attesi nel mondo dello spettacolo arrivato alla sua 76esima edizione. Tra le star che sono già volate in California per godersi l'atmosfera glamour dei pre-party c'è anche l'italianissima Miriam Leone, scelta come special guest di Franciacorta, brand partner dei Primetime Emmy Award. Nelle ultime ore ha partecipato alla Nominee Celebration tenutasi al Wallis Annenberg Center e e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco tutti i dettagli del look dark arricchito da gioielli scintillanti e preziosi.

Il look mannish di Miriam Leone

Miriam Leone è una delle eccellenze italiane che si stanno godendo i pre-party degli Emmy e fin dalla prima apparizione pubblica è riuscita a incantare tutti col suo animo glamour ed elegante. Ha sfilato sul red carpet dell'Emmys Performer Nominee Celebration in total black con un completo mannish che si rivelerà perfetto per affrontare l'autunno con stile.

Miriam Leone al pre-party degli Emmy

Il tailleur sfoggiato è in raso nero, ha i pantaloni palazzo a vita altissima e una giacca doppiopetto oversize con le tasche dal taglio irregolare, ed è stato abbinato a un crop top strapless coordinato caratterizzato da una generosa scollatura a V. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, anche se a fare la differenza sono stati i gioielli scintillanti firmati Bvlgari.

Miriam Leone con gioielli Bvlgari

Miriam Leone con i gioielli d'oro e diamanti

L'attrice italiana ha arricchito l'outfit minimal con una serie di preziosi in oro giallo 18kt e scintillanti diamanti incastonati, tutti firmati Bvlgari.

Collana Serpenti Tubogas

Il pezzo più prezioso è l'iconica collana Serpenti Tubogas decorata con testa e coda con semi-pavé (prezzo 40.000 euro), Miriam l'ha abbinata a un altro collier semi-rigido, il modello choker della collezione Tubogas che sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 24.000 euro.

Bvlgari Tubogas Collana

Non potevano mancare degli ulteriori accessori coordinati, dall'anello serpente in oro, diamanti e onice nera (prezzo 10.500 euro) ai due bracciali Tubogas, uno arricchito da diamanti (prezzo 13.00 euro), l'altro total gold (9.800 euro). Insomma, Miriam Leone sembra essere già la star più "preziosa" degli Emmy (anche se probabilmente, essendo da sempre tra i volti di Bvlgari, non ha pagato nessuno dei gioielli indossati sul red carpet).

Anello Serpenti Tubogas