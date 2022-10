Charlene di Monaco cambia stile: ora sfoggia capelli bianchi, pullover e ballerine Charlène Grimaldi è una principessa animalista: ha visitato un rifugio per cani sfoggiando un nuovo colore di capelli e un nuovo look autunnale, semplice e chic.

foto via Instagram @hshprincesscharlene

L'eleganza della semplicità. Dopo un'apparizione glamour alle sfilate di Parigi, Charlène di Monaco torna al lavoro e ai look che più ama: essenziali, pratici e chic. Per l'autunno la principessa ha deciso di cambiare look, schiarendo ancora i capelli (che ora sono bianco-argento) e abbandonando gli abiti bon ton in favore di dettagli più rock, come lo smalto scuro sulle unghie e gli accessori leopardati. L'ultima apparizione di Charlene ha emozionato i sudditi: la principessa ha visitato un rifugio per animali, lanciando un appello in favore delle adozioni dei cani che cercano una famiglia.

Il look chic di Charlene di Monaco per l'autunno

Charlène Wittstock è una principessa animalista, famosa per l'indole sensibile e per l'amore verso gli animali. Negli anni ha pubblicamente supportato alcune cause ambientaliste e oggi è la presidente de la Società protettrice degli animali di Monaco, la SPA. Sul suo profilo ufficiale la principessa ha condiviso uno scatto che la ritrae in un rifugio, intenta ad accarezzare i cani. Per l'occasione ha scelto un look semplice ed elegante, perfetto per le giornate autunnali. Ha indossato un pullover a collo alto di Akris in lana merinos, abbinato a pantaloni a sigaretta color cammello dello stesso brand (uno dei suoi preferiti, tanto da essere in prima fila alle sfilate).

Maglione Akris

Le ballerine griffate di Charlene di Monaco

La principessa ha completato il look con pochi accessori che rivelano la sua anima rock: smalto scuro sulle mani e bracciali rigidi con fantasia leopardata. Grazie al nuovo taglio di capelli, candido e cortissimo, l'effetto finale era chic e sbarazzino al tempo stesso: un po' Grace Kelly, un po' Audrey Hepburn, ma con un accento più contemporaneo. Anche questa volta Charlene di Monaco non ha rinunciato a un dettaglio griffato: ha indossato un paio di ballerine trasparenti di Christian Louboutin.

Le ballerine di Christian Louboutin

Il modello "Galativi" costa 545 euro sul sito del brand ed è realizzato in Italia in rete e pelle scamosciata. Sempre più royal rinunciano al tacco per sfoggiare modelli flat comodi ed eleganti: Letizia di Spagna ha dovuto farlo per ragioni di salute, Charlène per praticità. In ogni caso, lo stile non è più questione di centimetri!