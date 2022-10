Charlene di Monaco è la star della sfilata Louis Vuitton: a Parigi con occhiali da diva e blazer La principessa Charlene di Monaco era in prima fila allo show Primavera/Estate 2023 di Louis Vuitton.

La vera star della Paris Fashion Week che si è appena conclusa non è una top model né una stella del cinema, tantomeno un'influencer: è una principessa. Charlène di Monaco, moglie del principe Alberto, è volata a Parigi per seguire le sfilate di moda: prima è stata invitata allo show di Akris, uno dei suoi brand preferiti, poi è apparsa alla sfilata di Louis Vuitton, l'evento che ha chiuso in grande stile la settimana della moda francese.

Charlene di Monaco a Parigi per seguire le sfilate

La principessa monegasca è tornata alla vita pubblica dopo la lunga malattia che l'ha costretta in Sudafrica per un lungo periodo. Negli ultimi mesi però è apparsa sempre più spesso agli eventi ufficiali, più chic e elegante che mai. Alcune settimane fa è volata a Londra insieme al marito Alberto per partecipare ai funerali della regina Elisabetta II, ma si è concessa anche appuntamenti più glamour e mondani, come la Settimana della moda di Parigi. Charlène di Monaco è una vera fan di Louis Vuitton (già nel 2013 era una presenza fissa alle sfilate) e del lavoro dello stilista Nicolas Ghesquière.

Charlene di Monaco in Louis Vuitton

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Louis Vuitton

Il direttore creativo Nicolas Ghesquière ha organizzato una sfilata in stile kolossal nel cortile del Louvre per presentare la collezione Primavera/Estate 2023. Per l'occasione ha collaborato con l'artista Philippe Parreno e con il production designer James Chinlund che, insieme, hanno curato la scenografia. La collezione estiva è giocata sull'eccesso di volumi: l'infinitamente piccolo diventa infinitamente le grandi. Le zip diventano la struttura centrale degli abiti, le tasche dominano gonne e pantaloni, così come le cerniere. In questo continuo scambio di proporzioni Ghesquière rilancia un'idea di femminilità sicura di sé e audace, tra stivali con suole in gomma futuristiche, calze in pizzo e borse da viaggio.

Il look di Charlene di Monaco a Parigi

In occasione della sfilata al Louvre la principessa Charlène è stata invitata in prima fila, seduta accanto a Bernard Arnault (CEO del gruppo LVMH): per l'occasione la principessa ha scelto un blazer scintillante, con un motivo a quadri argento e fucsia, abbinato a una semplice camicia bianca e a un paio di pantaloni neri aderenti. Ha completato il look – interamente firmato Louis Vuitton – con ankle boots in pelle nera e grandi occhiali da sole da diva, precisamente il modello "La Grande Bellezza" della casa di moda francese (in vendita al prezzo di 380 euro). "È stato bello tornare a Parigi", ha scritto sul suo profilo Instagram, ricevendo moltissime testimonianze d'affetto nei commenti: per i fan è sicuramente bello rivedere la principessa di Monaco serena, in salute e luminosa.