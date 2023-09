Kate Middleton, la classifica dei reali più amati svela che i sudditi preferiscono la Principessa Anna La futura regina non è più il membro della Royal family più amato. In calo anche Carlo III, che scende dal podio, mentre il Principe Andrea è il meno amato.

Brutto colpo per Kate Middleton che scende nella classica dei royals più amati dai britannici. Perché, se la successione è un diritto di nascita, il consenso dei sudditi va guadagnato e la società YouGov sonda le preferenze ogni anno. Già a marzo era emerso che l'indice di gradimento della Principessa del Galles era sceso, e il sondaggio è stato riproposto poche settimane prima dell'anniversario della morte della Regina Elisabetta II, che per anni ha incarnato la monarchia, rappresentandola nella sua persona. I risultati hanno confermato quanto già appurato e Kate Middleton non è più la preferita dal popolo.

Chi è il reale più amato

Il sudditi hanno deciso, e il membro della Royal family più apprezzato è il principe William; il futuro re si conferma il primo posto con il 74% delle preferenze. Segue sul podio con il 73% la principessa Anna che, soprattutto negli ultimi anni, sta riscuotendo un enorme successo tra i britannici; da sempre lontana dai riflettori la Princess royal ha mantenuto un basso profilo dedicandosi a quella che è la sua più grande passione: l'equitazione, arrivando a partecipare alle Olimpiadi di Montreal nel 1976. Kate Middleton si deve accontentare del terzo posto e del 72% del gradimento, la futura regina rimane sicuramente molto apprezzata dai sudditi, ma la sua popolarità è in calo, i motivi non si conoscono, forse un'eccessiva perfezione che a lungo andare può annoiare.

Carlo III rimane sul trono ma scende dal podio e si accontenta del quarto posto. Il re ha un consenso del 60% tra i suoi sudditi, mentre Camilla del 47%. Agli ultimi posti della classifica troviamo i duchi del Sussex, Harry e Meghan Markle, rispettivamente con un indice di gradimento del 31 e del 24%, sembra che gli inglesi non abbiano digerito bene la bufera mediatica inscenata dai due e il continuo rifiuto di Markle nei confronti della famiglia Windsor. All'ultimo posto si trova il Principe Andrea, da favorito della Regina Elisabetta a sfavorito dai sudditi, travolto dallo scandalo Epstein ha raccolto solo il 6% dei consensi.