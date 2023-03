Kate Middleton, perché non è più lei la reale più amata dagli inglesi Kate Middleton ha perso il primato nella classifica dei reali più amati d’Inghilterra: ecco perché è accaduto e chi ha preso il suo posto.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è tra le più in vista al mondo e, complici le sue tradizioni e le sue originali regole dell'etichetta, sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni singolo dettaglio della vita di corte. Non sorprende, dunque, che i membri di casa Windsor siano considerati al pari delle celebrità, capaci di influenzare la cultura, il costume e la moda contemporanea. Per decenni la regina Elisabetta II è stata la Royal più amata della Gran Bretagna, anche se a farle concorrenza è arrivata Kate Middleton, che negli ultimi anni le ha sempre dato del filo da torcere. Ora che però l'assetto interno della monarchia è stato rivoluzionato, anche la classifica dei reali più amati dai sudditi inglesi è cambiata drasticamente: ecco il risultato.

La classifica dei reali inglesi più amati

Credevate che Kate Middleton non avesse rivali in Gran Bretagna in fatto di sostenitori? Vi sbagliavate, a quanto pare i recenti cambiamenti all'interno della monarchia hanno rivoluzionato anche la "classifica di gradimento" dei sudditi. Stando ai risultati ottenuti da un recente sondaggio di YouGov, la principessa del Galles non è più la reale più amata dai britannici. A superarla è stato il principe William, che si è aggiudicato il primo posto con il 72% di preferenze. Kate è solo al secondo posto col 70% di voti ma si è ritrovata a condividere la cima del podio con la principessa Anna (che ha ottenuto lo stesso punteggio). Re Carlo si è aggiudicato la medaglia di bronzo col 63% dei consensi, mentre a seguirlo ci sono Edoardo (58%) e Camilla (48%). A chiudere la lista non potevano che esserci il principe Harry, Meghan Markle e Andrea di York, accomunati dal fatto che non sono più working Royals.

Il principe William e kate Middleton

Il principe William supera Kate Middleton

Il dato più sorprendente, però, è quello che riguarda Kate Middleton: sebbene sia sempre impeccabile quando appare in pubblico, non è riuscita a conquistare la totalità dei sudditi. Il motivo? Probabilmente si tratta di una conseguenza dell'effetto Spare, il libro in cui Harry ha parlato spesso della principessa e dei suoi rapporti non proprio idilliaci con Meghan. Certo, a William è stato "riservato" un trattamento peggiore, ma a quanto pare gli attacchi non sono bastati per far cambiare idea ai sudditi. Insomma, il futuro re potrà anche essere stato bistrattato da suo fratello ma non ha perso popolarità, anzi, è stato addirittura capace di sconfiggere la moglie. In quanti non vedono l'ora di vederlo sul trono britannico?