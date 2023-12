Letizia Ortiz e il blazer a quadri: la tendenza dell’Inverno è la giacca tartan La regina di Spagna ha sfoggiato una giacca a quadri bianca e nera. Il modello è stato declinato in vari modelli e colori sulle passerelle Autunno/Inverno 2023-24 ed è un capo da avere nell’armadio. Non passa mai di moda e si presta a diversi abbinamenti.

Letizia Ortiz

Letizia Ortiz sceglie un blazer pied de poule per la visita all'Ospedale del Re a Toledo. La regina di Spagna ha voluto riciclare una giacca lunga doppio petto con i bottoni argentati già sfoggiata in altre occasioni, abbinandola a un paio di pantaloni aderenti neri décolleté in pelle nera con punta laccata e tacco basso.

Il capo sfoggiato dalla moglie di Felipe è firmato Uterqüe e la fantasia scelta è una delle tendenza di stagione. Che sia tartan o pied de poule, la giacca con check è un pezzo da avere nell'armadio, elegante e versatile, un blazer di questo tipo si adatta sia alle situazioni più formali che a quelle più casual a seconda di come viene abbinato.

Un look Autunno/Inverno 2023-24 Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

La giacca a quadri, dalle passerelle alle strade

Il blazer in lana con check è uno di quegli ever green che continueranno a tornare di moda. Un capo di cui non liberarsi mai perché rispunterà sempre fuori. Dal preppy al grunge, il tessuto tartan riesce a toccare diversi stili, declinati in diverse varianti di colore che possono andare da quelle più neutre a quelle più sgargianti. Sulle passerelle quest'anno il tessuto scozzese è stato presentato da Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood, proseguendo il lavoro della designer, mancata nel dicembre del 2022. Regina dello stile punk il brand ha sempre fatto del check una delle sue principali fantasie, quest'anno ha proposto dei completi che abbinano giacche oversize a gonne mini giocando sulle diverse proporzioni.

Un look Autunno/Inverno 2023-24 di Dior

Anche Dior ha proposto la stampa a quadri nei suoi look di stagione, gonne lunghe e giacche corte in pieno stile della Maison, con un tocco di originalità. Ma scesi dalle passerelle gli abiti possono anche essere scomposti. La giacca stampata è perfetta su un paio di jeans, con una maglietta semplice sotto, dà vita a un look casual-chic, sofisticato senza troppi sforzi. Se si opta per un blazer oversize, con una lunghezza che super la coscia allora lo si può abbinare a una mini gonna, portato chiuso l'illusione è subito che i due capi si fondano creando un vestito.