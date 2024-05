Letizia di Spagna va in bianco: reinterpreta il classico tailleur abbinandolo alle sneakers

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna è tra le reali più in vista d'Europa: nata "borghese", è riuscita a incontrare il re Felipe VI grazie al suo lavoro da giornalista. Da quel momento in poi è diventata protagonista di una vera e propria favola moderna, arrivando a salire sull'altare al suo fianco. Col passare del tempo ha dimostrato di saper ricoprire il ruolo di sovrana in modo impeccabile e ad oggi non è più una novità che tutti i riflettori siano puntati su di lei a ogni apparizione pubblica. Da sempre icona fashion, anche nelle ultime ore ha dato prova di essere una vera e propria regina di stile: ecco come ha reinterpretato il classico tailleur mannish per la primavera.

Il tailleur total white di Letizia di Spagna

Ieri sera la Real Casa de Correos a Madrid ha ospitato "El Barco De Vapor" e "Gran Angular", ovvero la 46esima edizione dei Youth Literature Awards, e la regina Letizia di Spagna non ha potuto fare a meno di parteciparvi, premiando con orgoglio i vincitori. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha mixato alla perfezione eleganza, glamour e comodità con un tailleur mannish total white reinterpretato in chiave casual, così da poter essere indossato anche per la "normale" quotidianità. Si tratta del modello dell'esclusiva collezione Mango x Victoria Beckham, caratterizzato pantaloni classici leggermente a zampa e giacca lunga e monopetto con un unico bottone sul davanti.

Mango x Victoria Beckham

Letizia di Spagna regina in sneakers

A fare la differenza nel look mannish di Letizia di Spagna sono state le scarpe. Si è "ribellata" al classico dress code reale e ha detto no ai vertiginosi tacchi a spillo. Per lei, però, niente ballerine o stringate bon-ton, ha preferito delle comodissime sneakers total white, per la precisione le Geo Court III Trainers firmate Vivobarefoot. Insomma, nonostante il suo ruolo da regina, Letizia ha dimostrato di non disdegnare le scarpe da ginnastica, anzi, le ha usate per rendere più fresco e sbarazzino un outfit considerato formale per eccellenza.