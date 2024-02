Alessia Marcuzzi diva in rosso al dopo festival: balla davanti all’Ariston con una sagoma di Gianni Morandi La conduttrice affianca Fiorello a “Viva Rai 2… Viva Sanremo!”, il programma che va in onda alla fine della serata. Dopo aver incantato il pubblico con un abito bianco, sceglie un colore più deciso e si lancia in un simpatico siparietto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da sinistra: Fabrizio Biggio, Alessia Marcuzzi e Fiorello

Alessia Marcuzzi è al fianco di Fiorello in Viva Rai 2: Viva Sanremo!. Tutte le sere, dall'"Aristonello", il palco allestito di fronte al teatro di via Giacomo Matteotti, va in onda il dopo la settantaquattresima edizione del Festival dedicato alla canzone italiana. Accanto al conduttore siciliano, oltre alla showgirl romana anche Fabrizio Biggio e Mauro Casciari che commentano l'evento appena terminato, incontrando artisti, ospiti e fan fino alle 2 e 30 di notte. Alessia Marcuzzi per il suo debutto al programma ha giocato con le trasparenze, scegliendo un abito bianco vedo non vedo abbinandolo a una pelliccia. Per la serata di ieri, invece, ha optato per il rosso.

Alessia Marcuzzi in Francesco Scognamiglio davanti al teatro Ariston

Il vestito di Alessia Marcuzzi per il dopo Festival

La showgirl si è lanciata in un balletto davanti all'Ariston che ha coinvolto anche una sagoma a grandezza naturale di Gianni Morandi. Quello vero stava aspettando con Fiorello nella postazione provvisoria di Viva Rai 2 dove Alessia Marcuzzi è arrivata per affiancare il conduttore. Per la terza serata la presentatrice ha scelto di indossare un abito firmato Francesco Scognamiglio.

Il look Francesco Scognamiglio Autunno 2011

Il vestito, della collezione Autunno 2011 è realizzato in crepe de chine rosso con ricami tridimensionali in filo di seta e cristalli caratterizzato da un sensuale e vertiginoso spacco laterale oltre che da una profonda scollatura aperta fino all'ombelico, che però Alessia Marucuzzi ha preferito coprire, e arricchita sui bordi dai decori. L'intero look è stato curato dalla stylist Claudia Scutti, che sta accompagnando la presentatrice in questa avventura. A completare l'outfit un paio di décolleté nude che allungano la figura. Per queste sue serate ha quindi deciso di abbandonare le ballerine che aveva sfoggiato il giorno in cui è arrivata a Sanremo.