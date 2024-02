Alessia Marcuzzi incanta con abito bianco e pelliccia a Sanremo 2024 Alessia Marcuzzi è una regina in total white a “Viva Rai2!” edizione Sanremo: al fianco di Rosario Fiorello, la conduttrice si è esibita sulle scale di uno dei palazzi a pochi passi dall’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alessia Marcuzzi

Finita la prima serata del Festival di Sanremo 2024, è partito subito il programma di Rosario Fiorello che, per questa settimana, si è trasferito fuori dall'Ariston e che andrà in onda ogni sera subito dopo la kermesse. A condurre al fianco dello showman c'è Alessia Marcuzzi, che già da lunedì ha debuttato a VivaRai2!. Per questo debutto a tarda notte, la conduttrice ha scelto un outfit total white.

Alessia Marcuzzi regina con l'abito trasparente

Alessia Marcuzzi ha accompagnato Rosario Fiorello nella maratona post sanremese di VivaRai2!. Dal box fuori dall'Ariston, Marcuzzi, Fabrizio Biggio e il conduttore siciliano hanno intrattenuto gli spettatori che non volevano proprio saperne di andare a dormire.

Alessia Marcuzzi con Fiorello

Per l'occasione, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un abito lungo bianco con trasparenze che si alternava a dei ricami all'altezza della vita: l'intero look è curato dalla sua stylist Claudia Scutti. A coprire l'abito lungo da diva anni Quaranta, la conduttrice ha sfoggiato una pelliccia fluffy corta e ricca di piume sullo stesso tono di bianco. Il vestito da sera ricorda un modello di Francesco Scognamiglio ed è stata la mise ideale per l'esibizione di introduzione di Marcuzzi, che, come una showgirl di altri tempi, si è esibita in una coreografia scenica sulle scale di uno dei palazzi storici di Sanremo.

