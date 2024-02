Alessia Marcuzzi a Sanremo veste oversize: le foto sul lungomare con cappotto maxi e ballerine Alessia Marcuzzi è a Sanremo e si sta preparando alla nuova esperienza come co-conduttrice di Viva Rai 2! (che andrà in onda ogni sera dopo il Festival). Cosa ha indossato per una passeggiata sul lungomare ligure? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni all'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo e tutto sembra essere pronto per dare vita a uno show spettacolare e memorabile. I Big stanno provando sul palco dell'Ariston ormai da settimane, mentre i conduttori (a eccezione di Amadeus) sono arrivati in Liguria solo nelle ultime ore. Alessia Marcuzzi ha scoperto di dover partecipare all'evento solo qualche giorno fa, Fiorello l'ha infatti voluta al suo fianco come co-conduttrice dello speciale sanremese di Viva Rai 2!, e per non lasciarsi trovare impreparata è partita con un certo anticipo rispetto ai colleghi. Se in mattinata ha rivelato il nuovo glass con un completo doppiopetto, nel pomeriggio si è data al total relax sul lungomare.

Il look oversize di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi sta vivendo un momento magico della sua carriera e non potrebbe essere più felice di partecipare alla nuova edizione del Festival di Sanremo, anche se solo da fuori al teatro Ariston. Se per partire alla volta della Liguria si era lasciata immortalare con una appariscente corona di fiori (un omaggio alla cittadina), ieri ha lasciato spazio alla comodità ma senza rinunciare all'eleganza. Sarà perché voleva godersi il totale relax sul lungomare sanremese o perché semplicemente per questa esperienza intende puntare sul bon-ton, ma ha sfoggiato un look oversize firmato The Frankie Shop. Pantaloni palazzo dal taglio classico, maglioncino in tinta e maxi cappotto lungo fino alle caviglie: tutto era in blu navy, colore regale e di classe.

Alessia Marcuzzi in The Frankie Shop

Alessia Marcuzzi dice no ai tacchi

Occhiali da sole scuri in pieno stile diva, borsa di pelle e capelli lisci: a fare la differenza nel look bon-ton e oversize di Alessia Marcuzzi sono state le scarpe. Niente tacchi a spillo da 12 cm, ha preferito rimanere comoda con un paio di ballerine nere, un modello di velluto con un cinturino chic sul collo del piede. Naturalmente le calzature sono raso terra e le hanno permesso di godersi al massimo la passeggiata (e lo shooting) sul lungomare sanremese. Anche durante le serate del Festival dirà no alle scarpe alte? L'unica cosa certa è che, oltre a non aver ancora "sfoderato" i tacchi a spillo da quando è arrivata a ora, darà sicuramente prova di stare bene in ogni versione.

