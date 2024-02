Alessia Marcuzzi arriva a Sanremo: il primo look è con la cravatta e il tailleur Alessia Marcuzzi ha debuttato oggi, venerdì 2 febbraio, a Sanremo come co-conduttrice del programma mattutino di Rosario Fiorello, VivaRai2!: ecco il look scelto per la prima puntata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è arrivata a Sanremo. La conduttrice, in occasione della settimana del Festival 2024, affiancherà Rosario Fiorello alla conduzione di Viva Rai2!, il programma che ogni mattina va in onda sulla Rai. Il "glass" più famoso d'Italia da cui Fiorello e Fabrizio Biggio presentano il programma, si è trasferito proprio fuori dall'Ariston. A fare gli onori di casa in Riviera c'era Marcuzzi, che per l'occasione ha sfoggiato un completo mannish super glamour.

Il completo di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi debutta come co-conduttrice di Viva Rai 2

Alessia Marcuzzi ha presentato questa mattina, 2 febbraio, lo spazio che ospiterà lei, Fiorello e Biggio per i sei giorni del Festival di Sanremo 2024. Marcuzzi ha anche rivelato la simpatica scritta al neon che campeggia sul tetto del glass: Aristonello, l'union di Ariston e Fiorello, scritta con lo stesso font che troviamo all'ingresso del teatro Ariston. Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un tailleur grigio a cui ha dato un tocco mannish. Il completo firmato Federica Tosi è composto da un blazer oversized lungo che si abbina a una gonna un po' svasata sugli stessi toni del grigio.

Alessia Marcuzzi in Federica Tosi

Sotto la giacca Marcuzzi ha sfoggiato una camicia bianca, aggiungendo un accessorio che rendeva la mise genderless: una cravatta nera, un must have della stagione Autunno/Inverno 2023-2024. La scelta del colore, poi, riprende una delle tendenze lanciate da Pier Paolo Piccioli da Valentino che ha dedicato una collezione intera al black tie.

Alessia Marcuzzi a VivaRai2!

A completare l'outfit dalle atmosfere quasi collegiali, Alessia Marcuzzi ha abbinato un paio di Mary Jane dal tacco basso e dei collant neri velati. Non vediamo cosa sfoggerà Alessia Marcuzzi per dare il buongiorno a Sanremo su Rai 2, nonostante il freddo e la sveglia presto, come lei stessa ha scritto in un suo video social.