Alessia Marcuzzi in partenza per Sanremo: rende omaggio alla città dei fiori con la corona di petali

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sarà una delle grandi protagoniste della 74esima edizione del Festival di Sanremo e lo ha scoperto qualche giorno fa "a sorpresa" durante il Tg2 quando Fiorello ha annunciato di averla scelta (a sua insaputa) come co-conduttrice dello speciale di Viva Rai 2!. Certo, non sarà all'Ariston insieme a Big e presentatori ma seguirà e commenterà ogni dettaglio dell'evento direttamente dal glass allestito fuori al teatro. Sebbene in un primo momento sia rimasta un tantino sconcertata dalla proposta, alla fine ha accettato con entusiasmo, certa del fatto che si tratterà di un'esperienza all'insegna del divertimento. Come si sta preparando?

Sebbene manchi ancora qualche giorno all'inizio del Festival di Sanremo 2024, Alessia Marcuzzi è già partita alla volta della Liguria e domani verrà raggiunta anche dagli altri protagonisti di Viva Rai 2!, il programma mattutino capitanato da Fiorello. Ieri ha fatto visita al parrucchiere per gli ultimi ritocchi alla chioma, oggi invece ha affrontato il viaggio, documentandone qualche dettaglio sui social. La conduttrice si è immortalata in aeroporto mentre era in attesa al suo gate con trolley alla mano e indosso un semplice maglione color panna. Niente make-up sul viso, ha preferito rimanere al naturale ed esaltare semplicemente la bocca con un velo di rossetto rosso.

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan è stato l'accessorio che ha reso l'outfit da viaggio decisamente esuberante, tanto che Alessia stessa ha commentato la foto con la didascalia "La sobrietà". Di cosa si tratta? Di una corona dalle dimensioni extra caratterizzata da una cascata di petali bianchi dalle sfumature arancioni. Il motivo per cui l'ha indossata proprio mentre era in partenza verso il Festival sembra essere molto semplice: Sanremo è conosciuta come la città dei fiori, dunque è come se con questo guizzo di stile vi avesse reso omaggio con estrema originalità. Insomma, a quanto pare Alessia Marcuzzi è prontissima per dare il via a questa esperienza e di sicuro riserverà moltissime sorprese al pubblico.