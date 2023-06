Marco Mengoni brilla negli stadi con i top trasparenti e gli abiti di paillettes Tra completi monocolor, look effetto sparkling e trasparenze, Marco Mengoni sul palco si è imposto col suo inconfondibile stile.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni in Valentino, Ph. Francesco Prandoni

Sarà una lunga estate all'insegna della musica per Marco Mengoni, atteso in concerto in tantissime città italiane. Il tour del cantante lo sta portando da nord a sud del Paese e culminerà con alcune tappe europee: Belgio, Francia, Austria, Germania. Il 34enne si è imposto nuovamente oltre i confini italiani grazie all'Eurovision Song Contest.

È volato alla gara canora dopo aver conquistato la vittoria al Festival di Sanremo e ha portato a casa il quarto posto, proprio col brano sanremese Due Vite (che ha conquistato anche il Premio della Critica). Questa è stata solo una delle tante canzoni regalate al pubblico che ha riempito sabato sera lo Stadio Arechi di Salerno.

Marco Mengoni in Valentino, Ph. Francesco Prandoni

Salerno fa commuovere Marco Mengoni

Uno dei momenti più emozionanti del concerto di Marco Mengoni a Salerno è stato quando il pubblico gli ha dedicato una delle canzoni più belle e più iconiche della tradizione canora partenopea: ‘O surdato nnammurato. L'artista non ha potuto trattenere le lacrime dinanzi a tanto affetto, commuovendosi e ringraziando per quel regalo toccante e prezioso.

Marco Mengoni in Mugler

È stato uno show lungo ed intenso in cui come sempre il cantante si è donato completamente ai fan, snocciolando una scaletta di 25 brani, alcuni dei suoi più grandi successi di questi oltre 10 anni di carriera.

Marco Mengoni in Versace, Ph. Francesco Prandoni

I look di Marco Mengoni in concerto

Tappa dopo tappa, in ogni data del tour Marco Mengoni si sta imponendo col talento, la voce e la sua inconfondibile presenza scenica che passa anche attraverso un abbigliamento che racconta qualcosa. È uno stile elaborato assieme allo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso nome che c'è dietro i suoi outfit sanremesi e quelli dell'Eurovision, nonché dietro i look delle recenti esibizioni (per esempio a Che Tempo Che Fa in shorts e cravatta).

Marco Mengoni in Versace, Ph. Francesco Prandoni

Lo stile del cantante abbraccia in pieno la moda no gender, uno stile che spazia dal rock dei pantaloni in pelle al glamour dei look sparkling, in cui conta unicamente stare bene con se stessi oltre ogni distinzione.

Marco Mengoni in Valentino

È Valentino la Maison che cura parte dei look dell'artista, per esempio il completo interamente ricoperto di paillettes color argento con blusa trasparente e l'outfit total white. È un completo monocolor classico rivisitato in chiave moderna e trendy che ha gli shorts al posto dei pantaloni lunghi, abbinati a camicia, giacca e cravatta.

Marco Mengoni in Ludovic de Saint Sernin

A questi si aggiunge l'outfit di Mugler con pantaloni di pelle e top trasparente a maniche lunghe, con colletto leggermente rialzato. I pantaloni di pelle sono un must dei recenti outfit di scena del cantante, anche in abbinamento lla canotta sparkling. È invece di Ludovic de Saint Sernin il completo composto da camicia portata sbottonata sul petto e pantaloni bianchi con stringhe al posto della classica zip.