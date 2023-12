Tuta e capelli da Lord, così Mahmood annuncia la partecipazione a Sanremo 2024 L’artista milanese ha condiviso una foto su Instagram dopo che il suo nome è stato svelato tra quello dei big alla kermesse dedicata alla canzone italiana. Con un look elegante ma rilassato, il cantante si prepara a calcare il palco dell’Ariston.

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amadeus ha svelato al Tg1 i cantanti in gara nella settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse in scena nella Riviera dei fiori vedrà tra i suoi protagonisti sia veterani che new entry della manifestazione dedicata alla canzone italiana, tra questi Loredana Bertè, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Il Volo e Fred De Palma. Calcherà il palco dell'Ariston per la terza volta Mahmood, che torna dopo due vittorie, la prima nel 2019 con Soldi e la seconda nel 2022 in coppia con Blanco con il brano Brividi. Dopo l'annuncio di Amadeus, conduttore e direttore artistico per la quarta volta di fila che si appresta a presentare il suo ultimo Festival di Sanremo, anche molti dei partecipanti hanno dato la loro notizia sui profili social. Tra questi proprio l'artista milanese.

Mahmood, Amadeus e Blanco a Sanremo 2022

Il post di Mamhood, il look elegante ma rilassato

Il cantante milanese di origini sardo-egiziane ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae giocare con delle bolle di sapone. "Ops", scrive sotto l'immagine di lui seduto su un divano blu, il volto rilassato e lo sguardo fisso in camera. La sua chioma riccia, prima raccolta in treccine afro, ora è lisciata e laccata come quella di un Lord, tirata da un lato, la barba volutamente incolta. I capelli "da damerino", si scontrano invece, con un look rilassato, una felpa in acetato firmata Adidas, color ottanio con il logo della squadra olandese Ajax. Leggermente aperta, lascia intravedere una canottiera bianca e una collana argentata. "Due volte sei andato due volte hai vinto. Non c’è due senza tre?", si legge tra i commenti. Per ora ci aspettiamo grandi look da lui.

Mahmood