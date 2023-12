Sanremo 2024: da Mahmood a BigMama, da quali artisti ci aspettiamo i look più audaci Amadeus ha annunciato i cantanti in gara all’edizione del Festival della riviera ligure di quest’anno. Gli artisti in gara che promettono gli outfit più memorabili.

A cura di Annachiara Gaggino

Blanco e Mahmood alla finale di Sanremo 2022

Un momento attesissimo: in diretta al Tg1 Amadeus ha svelato il big in gara al Festival di Sanremo 2024. Trenta cantanti in gara per cinque serate, tra loro affezionati ed ex vincitori della kermesse ma anche grandi debutti. Tra le novità Angelina Mango, fresca della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma arriverà per la prima volta come concorrente anche BigMama, che lo scorso anno ha calcato il palco dell'Ariston nel corso della serata delle cover affiancando Elodie. Annalisa arriva alla sua sesta partecipazione, mentre Sangiovanni torna per la seconda volta.

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2021

Ma il Festival di Sanremo non è solo musica, è anche moda e stile. Negli anni si sono susseguiti look indimenticabili che sono entrati nella storia, da quelli di Anna Oxa a Patty Pravo, fino ad Achille Lauro, che ha portato gli outfit delle ultime edizioni, disegnati da Alessandro Michele, in una particolare mostra virtuale. Non ci resta che aspettare per vedere chi riuscirà a stupirci quest'anno in fatto di abiti e quali sono gli artisti da cui ci aspettiamo i look più particolari.

Annalisa ed Emma Marrone: tra il romantico e l'audace

Le due ex concorrenti di Amici si sono sempre distinte per i loro look audaci nel corso delle edizioni passate. Annalisa, lo scorso anno, come ospite, ha sfoggiato un look estremamente sensuale di un giovane stilista Francesco Murano. Un abito che è stato un successo, in linea con gli outfit sfoggiati nell'edizione del 2021, l'ultima che l'ha vista in gara. La cantante di Savona si è lanciata in abiti seducenti, dalle scollature profonde che lasciavano in vista i suoi tatuaggi. Ormai la pop star in fatto di stile non teme rivali.

Annalisa al Festival di Sanremo 2021

Emma Marrone non si lascia intimorire. Timbro e look più aggressivi, la cantante ha di recente sfoggiato una mise molto rock per il suo tour, tra gli outfit indossati, uno ha fatto impazzire i social, quello dedicato alla regina del pop: Madonna. Emma Marrone ha scelto un top nero trasparente a maniche lunghe da cui si vedevano un paio di copricapezzoli a forma di croce. Ma l'artista si può definire eclettica in fatto di stile, in gara al Festival di Sanremo 2022 ha sfoggiato sia mise punk caratterizzate da calze a rete, ma anche abiti più eleganti, scendendo la scalinata dell'Ariston con un sofisticato abito in velluto blu firmato Gucci.

Emma Marrone al Festival di Sanremo 2021

Dargen D'Amico e Mahmood: eleganza ed extravaganza

Il giudice di X-Factor è giunto alla sua seconda partecipazione a Sanremo. Dargen D'Amico ha due caratteristiche: gli occhiali da sole e i look stravaganti. Tra colori sgargianti e cravatte in Lego, il cantante ha ravvivato l'ultima edizione del talent show di Sky. Possiamo sicuramente aspettarci abiti singolari, nel pieno stile dell'artista.

Dargen D'Amico a Sanremo 2022

Più sobrio ma sempre in grado di farsi notare Mahmood, che torna alla kermesse quest'anno dopo la vittoria nell'edizione del 2022 in coppia con Blanco. Sempre elegantissimo, il cantante ha conquistato la finale con un sofisticato completo firmato RiccardoTisci per Burberry, composto da una camicia bianco e una gonna lunga abbinate a una cravatta in pelle dello stesso colore. In grado di scardinare gli stereotipi, Mahmood ha dominato il palco e non possiamo aspettarci nulla di meno da quest'anno.

Mahmood al Festival di Sanremo 2022

Big Mama debutta al Festival di Sanremo come concorrente

Si prepara al suo primo anno da concorrente BigMama, conosciuta per il suo stile fuori dagli schemi. La rapper ha calcato per la prima volta il palco dell'Ariston lo scorso anno, in coppia con Elodie durante la serata cover. Le due hanno infiammato il palco, conquistando il pubblico. Un abito estremamente aderente che metteva in mostra ogni curva che BigMama porta con fierezza e sensualità. Sicuramente sarà una delle cantanti a regalarci gli outfit più creativi.

BigMama al Festival di Sanremo 2023