Emma Marrone come Madonna: look nudo e croci sui capezzoli sul palco del club tour Emma è tornata in tour con un look aggressivo dai toni punk rock: ecco tutti gli outfit del “Souvenir in da club” indossati dalla cantante salentina.

A cura di Arianna Colzi

Emma Marrone

Il tour Souvenir in da club di Emma è appena partito e sta conquistando la capitale: la cantante salentina, infatti, si esibirà domani sera, il 15 novembre, per l'ultima delle tre date al Largo Venue di Roma prima di spostarsi a Padova, Milano e altre città. L'artista sta portando in giro per l'Italia il suo ultimo disco Souvenir: un album composto da nove canzoni anticipate dal singolo Iniziamo dalla fine, attualmente in radio. Emma torna in tour con un concerto dall'atmosfera intima e per l'occasione non sono mancati gli outfit punk rock. A spopolare sui social è stato soprattutto un look nude: che sia un tributo alla regina del pop Madonna?

I look punk rock di Emma per il Souvenir in da club

Emma Marrone torna dopo diversi anni in quello che lei ha definito il suo habitat: il palco. Nell'atmosfera piccola e confortevole dei club, Emma libera la sua anima punk rock anche nella scelta dei look. Fiera della sua femminilità grintosa, l'artista sceglie un crop top da abbinare ad un look no pants con calze a vista, uno dei trend più cool di questo Autunno/Inverno: il tutto in tonalità total black. Anche il make-up è dark, con un cat eye che matcha alla perfezione con i capelli corvini.

Emma Marrone

L'outfit di Emma ispirato a Madonna

Tra uno stage diving e l'altro, Emma cambia un secondo outfit nel corso del concerto optando per un look più sensuale che ricorda Madonna.Top trasparente a maniche lunghe (rigorosamente nero) a coprire un reggiseno, trasparente anche questo: a coprire i capezzoli un copricapezzoli a forma di croce, un ulteriore tocco punk rock. Questa svolta dark è completata da un'acconciatura space buns, due chignon che smorzano l'aggressività dei look.

Emma Marrone con il nude look

L'artista versatile ed ecclettica sceglie anche un ultimo outfit in pieno stile punk girl anni Duemila. I maxi boots stringati di Prada modello monolith si abbinano a un paio di shorts a vita alta e a un crop top. Il tutto è coperto da una maglia a rete oversize e completato da un paio di calze a rete. Seguendo uno dei trend più in voga di questo periodo, i capelli sono acconciati con effetto wet e pettinati all'indietro. Una svolta dark che sembra aver convinto fan e critica, visto che diverse colleghe, da Elisa ad Andrea Delogu, hanno applaudito la svolta fierce di Emma.